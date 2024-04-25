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ВС России поразили формирования наемников "Иностранного легиона" - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 25.04.2024 (обновлено: 15:19 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/formirovnaiya-1942266178.html
ВС России поразили формирования наемников "Иностранного легиона"
ВС России поразили формирования наемников "Иностранного легиона" - РИА Новости, 25.04.2024
ВС России поразили формирования наемников "Иностранного легиона"
Российские военные нанесли удары по формированиям наемников украинского "Иностранного легиона", сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:11
2024-04-25T15:19
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по формированиям наемников украинского "Иностранного легиона", сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наемников так называемого "Иностранного легиона" в 122 районах", — говорится в публикации.Об ударе ВС России по расположению наемников в подконтрольном ВСУ Славянске рассказал в начале прошлой недели координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что ранения получили боевики из Франции.Ситуация на фронтахЗападная группировка войск заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по противнику в ЛНР и ДНР. В боях с ее подразделениями Киев потерял:Улучшили положение в Донецкой Народной Республике и силы Южной группировки войск. Военные отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Красное. Потери противника: до 500 бойцов, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка (САУ) Paladin, две гаубицы М777, пять станций радиоэлектронной борьбы.Продвинулись в ДНР также подразделения Центральной группировки войск, им удалось отбить семь контратак украинских штурмовых групп. ВСУ потеряли до 350 военных, три боевые бронированные машины и автомобиль, две САУ "Акация" и одну Paladin, две гаубицы "Мста-Б" и одну М102, орудие Д-20.Подразделения Восточной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в Запорожской области и ДНР, уничтожив до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и гаубицу FH-70.Благодаря успешным действиям группировки войск "Днепр", подразделения которой ударили по живой силе и технике противника в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, Киев потерял до 30 военных, пять автомобилей, гаубицы М777 и Д-30.
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936775782.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, франция, славянск, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Франция, Славянск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили формирования наемников "Иностранного легиона"

Минобороны: ВС России поразили формирования наемников "Иностранного легиона"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по формированиям наемников украинского "Иностранного легиона", сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наемников так называемого "Иностранного легиона" в 122 районах", — говорится в публикации.
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По данным Минобороны, почти шесть тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне ВСУ, погибли в ходе спецоперации, "лидер" в этом списке — Польша.

Об ударе ВС России по расположению наемников в подконтрольном ВСУ Славянске рассказал в начале прошлой недели координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что ранения получили боевики из Франции.

Ситуация на фронтах

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по противнику в ЛНР и ДНР. В боях с ее подразделениями Киев потерял:
  • до 30 военнослужащих;
  • два пикапа;
  • три гаубицы М777;
  • три боевые машины РСЗО Vampire, "Град" и HIMARS.
Улучшили положение в Донецкой Народной Республике и силы Южной группировки войск. Военные отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Красное. Потери противника: до 500 бойцов, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка (САУ) Paladin, две гаубицы М777, пять станций радиоэлектронной борьбы.
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Продвинулись в ДНР также подразделения Центральной группировки войск, им удалось отбить семь контратак украинских штурмовых групп. ВСУ потеряли до 350 военных, три боевые бронированные машины и автомобиль, две САУ "Акация" и одну Paladin, две гаубицы "Мста-Б" и одну М102, орудие Д-20.
Подразделения Восточной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в Запорожской области и ДНР, уничтожив до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и гаубицу FH-70.
Благодаря успешным действиям группировки войск "Днепр", подразделения которой ударили по живой силе и технике противника в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, Киев потерял до 30 военных, пять автомобилей, гаубицы М777 и Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныФранцияСлавянскСергей ЛебедевВооруженные силы РФ
 
 
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