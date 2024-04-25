https://ria.ru/20240425/formirovnaiya-1942266178.html

ВС России поразили формирования наемников "Иностранного легиона"

ВС России поразили формирования наемников "Иностранного легиона" - РИА Новости, 25.04.2024

ВС России поразили формирования наемников "Иностранного легиона"

Российские военные нанесли удары по формированиям наемников украинского "Иностранного легиона", сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:11

2024-04-25T14:11

2024-04-25T15:19

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по формированиям наемников украинского "Иностранного легиона", сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наемников так называемого "Иностранного легиона" в 122 районах", — говорится в публикации.Об ударе ВС России по расположению наемников в подконтрольном ВСУ Славянске рассказал в начале прошлой недели координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что ранения получили боевики из Франции.Ситуация на фронтахЗападная группировка войск заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по противнику в ЛНР и ДНР. В боях с ее подразделениями Киев потерял:Улучшили положение в Донецкой Народной Республике и силы Южной группировки войск. Военные отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Красное. Потери противника: до 500 бойцов, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка (САУ) Paladin, две гаубицы М777, пять станций радиоэлектронной борьбы.Продвинулись в ДНР также подразделения Центральной группировки войск, им удалось отбить семь контратак украинских штурмовых групп. ВСУ потеряли до 350 военных, три боевые бронированные машины и автомобиль, две САУ "Акация" и одну Paladin, две гаубицы "Мста-Б" и одну М102, орудие Д-20.Подразделения Восточной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в Запорожской области и ДНР, уничтожив до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и гаубицу FH-70.Благодаря успешным действиям группировки войск "Днепр", подразделения которой ударили по живой силе и технике противника в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, Киев потерял до 30 военных, пять автомобилей, гаубицы М777 и Д-30.

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936775782.html

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, франция, славянск, сергей лебедев, вооруженные силы рф