ВС России поразили формирования наемников "Иностранного легиона"
Минобороны: ВС России поразили формирования наемников "Иностранного легиона"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по формированиям наемников украинского "Иностранного легиона", сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наемников так называемого "Иностранного легиона" в 122 районах", — говорится в публикации.
По данным Минобороны, почти шесть тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне ВСУ, погибли в ходе спецоперации, "лидер" в этом списке — Польша.
Об ударе ВС России по расположению наемников в подконтрольном ВСУ Славянске рассказал в начале прошлой недели координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что ранения получили боевики из Франции.
Ситуация на фронтах
Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по противнику в ЛНР и ДНР. В боях с ее подразделениями Киев потерял:
- до 30 военнослужащих;
- два пикапа;
- три гаубицы М777;
- три боевые машины РСЗО Vampire, "Град" и HIMARS.
Улучшили положение в Донецкой Народной Республике и силы Южной группировки войск. Военные отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Красное. Потери противника: до 500 бойцов, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка (САУ) Paladin, две гаубицы М777, пять станций радиоэлектронной борьбы.
Продвинулись в ДНР также подразделения Центральной группировки войск, им удалось отбить семь контратак украинских штурмовых групп. ВСУ потеряли до 350 военных, три боевые бронированные машины и автомобиль, две САУ "Акация" и одну Paladin, две гаубицы "Мста-Б" и одну М102, орудие Д-20.
Подразделения Восточной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в Запорожской области и ДНР, уничтожив до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и гаубицу FH-70.
Благодаря успешным действиям группировки войск "Днепр", подразделения которой ударили по живой силе и технике противника в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, Киев потерял до 30 военных, пять автомобилей, гаубицы М777 и Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18