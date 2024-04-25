https://ria.ru/20240425/fetisov-1942175284.html

В Госдуме прокомментировали скандальную акцию экоактивистов в Лувре

В Госдуме прокомментировали скандальную акцию экоактивистов в Лувре - РИА Новости, 25.04.2024

В Госдуме прокомментировали скандальную акцию экоактивистов в Лувре

Участники экологических движений, наносящие вред произведениям искусства, занимаются самоуничтожением и разрушением главных человеческих ценностей, заявил РИА... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T03:33

2024-04-25T03:33

2024-04-25T04:04

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Участники экологических движений, наносящие вред произведениям искусства, занимаются самоуничтожением и разрушением главных человеческих ценностей, заявил РИА Новости депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов на площадке общества "Знание" на ВДНХ. "Мы обязаны защищать свои ценности - это то, что является силой нации. Все, что происходит сегодня, это самоуничтожение… это разрушение главных ценностей", - прокомментировал Фетисов случай, когда экоактивисты в Париже облили супом картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза") в музее Лувра. По его словам, необходимо делать все, чтобы подобных акций не совершалось в России. "Мы должны от этого ограждать своих детей и внуков, стараться все сделать для того, чтобы Россия стала тем Ноевым ковчегом, о чем уже говорят политики и люди... Нужно дать возможность детям думать по-другому. Сегодня навязывается разрушение, а мы должны быть созидательными", - добавил Фетисов. В октябре 2022 года два представителя кампании общественного неповиновения Just stop oil ("Просто остановите нефть"), выступающей за скорый переход к зеленой энергетике, вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Чуть позже участники движения по защите климата "Последнее поколение" (Letzte Generation) в немецком Потсдаме облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне. В ноябре того же года участники общественного движения Stop Fossil Fuel Subsidies ("Остановите субсидии на ископаемое топливо") приклеили себя к работе Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в Национальной галерее Австралии в центре Канберры. Также экоактивисты в разных городах Европы и США неоднократно устраивали перекрытия автомагистралей.

https://ria.ru/20240305/berlin-1931173374.html

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россия, париж, вячеслав фетисов, леонардо да винчи, госдума рф, лувр, всероссийское общество охраны природы, в мире