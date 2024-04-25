https://ria.ru/20240425/fasady-1942198036.html
В Москве восстановят более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле
В Москве восстановят более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле - РИА Новости, 25.04.2024
В Москве восстановят более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле
Более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле восстановят столичные специалисты в этом году, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:34
2024-04-25T09:34
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле восстановят столичные специалисты в этом году, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. "Более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле восстановят в столице в 2024 году. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о капитальном ремонте наружных стен таких зданий", - говорится в сообщении. Капремонт фасадов проводится при устойчивой плюсовой температуре на улице, обычно работы начинаются в первых числах апреля и заканчиваются в середине осени. Для каждого вида стен специалисты разрабатывают специальную технологию восстановления технических характеристик и внешнего вида здания, подчеркнули на сайте. Так, например, кирпичные фасады в рамках капремонта обработают специальными составами, которые делают стены непромокаемыми и предотвращают разрушения, связанные с влажностью и перепадами температуры. Помимо этого, эксперты уделят особое внимание историческим зданиям. К примеру, во время реставрации фасада дома в Яковоапостольском переулке специалисты должны не только провести ремонтные работы, но и воссоздать "архитектурные элементы и сохранить колористическое решение". "В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что в рамках капитального ремонта наружных стен специалисты восстанавливают входные группы, балконы и приямки, устанавливают новые оконные блоки в местах общего пользования, меняют водосточные трубы и отливы, обновляют откосы и устраивают отмостку", - подытожили на сайте.
https://realty.ria.ru/20231113/fasad-1909066947.html
https://realty.ria.ru/20240219/sobyanin-1928249561.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве восстановят более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле
В Москве в 2024 году восстановят более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле восстановят столичные специалисты в этом году, сообщает сайт
мэра и правительства Москвы.
"Более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле восстановят в столице в 2024 году. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о капитальном ремонте наружных стен таких зданий", - говорится в сообщении.
Капремонт фасадов проводится при устойчивой плюсовой температуре на улице, обычно работы начинаются в первых числах апреля и заканчиваются в середине осени. Для каждого вида стен специалисты разрабатывают специальную технологию восстановления технических характеристик и внешнего вида здания, подчеркнули на сайте.
Так, например, кирпичные фасады в рамках капремонта обработают специальными составами, которые делают стены непромокаемыми и предотвращают разрушения, связанные с влажностью и перепадами температуры.
Помимо этого, эксперты уделят особое внимание историческим зданиям. К примеру, во время реставрации фасада дома в Яковоапостольском переулке специалисты должны не только провести ремонтные работы, но и воссоздать "архитектурные элементы и сохранить колористическое решение".
"В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что в рамках капитального ремонта наружных стен специалисты восстанавливают входные группы, балконы и приямки, устанавливают новые оконные блоки в местах общего пользования, меняют водосточные трубы и отливы, обновляют откосы и устраивают отмостку", - подытожили на сайте.