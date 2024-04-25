https://ria.ru/20240425/ekonomika-1942310653.html

Нельзя всегда применять одинаковые ответные меры в экономике, заявил Путин

Нельзя всегда применять одинаковые ответные меры в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024

Нельзя всегда применять одинаковые ответные меры в экономике, заявил Путин

России нужно смотреть, что выгодно или невыгодно для ее экономики, нельзя всегда применять в отношении недружественных стран те же ответные меры, заявил... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:51

2024-04-25T16:51

2024-04-25T17:30

экономика

владимир путин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. России нужно смотреть, что выгодно или невыгодно для ее экономики, нельзя всегда применять в отношении недружественных стран те же ответные меры, заявил президент страны Владимир Путин. Съезд РСПП, на котором выступает Путин, проходит 25 апреля в Московском международном доме музыки. В ходе мероприятия глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов выдвинул предложение ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company (MSC) работу в России, поскольку самой РФ доступ к западным портам закрыт. "Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают, если грубо сказать. Нам нужно смотреть, что нам выгодно и не выгодно в целом для экономики", - сказал Путин. "Запреты иногда выгодны, чтобы поставить на место тех, кто нам запрещает, но иногда не выгодны, если мы хотим обеспечить собственный рынок. Хотя сама постановка вопроса, конечно, правильная", - прокомментировал он предложение Северилова.

https://ria.ru/20240423/aktivy-1941674644.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей