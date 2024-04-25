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Нельзя всегда применять одинаковые ответные меры в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
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16:51 25.04.2024 (обновлено: 17:30 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/ekonomika-1942310653.html
Нельзя всегда применять одинаковые ответные меры в экономике, заявил Путин
Нельзя всегда применять одинаковые ответные меры в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
Нельзя всегда применять одинаковые ответные меры в экономике, заявил Путин
России нужно смотреть, что выгодно или невыгодно для ее экономики, нельзя всегда применять в отношении недружественных стран те же ответные меры, заявил... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:51
2024-04-25T17:30
экономика
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. России нужно смотреть, что выгодно или невыгодно для ее экономики, нельзя всегда применять в отношении недружественных стран те же ответные меры, заявил президент страны Владимир Путин. Съезд РСПП, на котором выступает Путин, проходит 25 апреля в Московском международном доме музыки. В ходе мероприятия глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов выдвинул предложение ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company (MSC) работу в России, поскольку самой РФ доступ к западным портам закрыт. "Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают, если грубо сказать. Нам нужно смотреть, что нам выгодно и не выгодно в целом для экономики", - сказал Путин. "Запреты иногда выгодны, чтобы поставить на место тех, кто нам запрещает, но иногда не выгодны, если мы хотим обеспечить собственный рынок. Хотя сама постановка вопроса, конечно, правильная", - прокомментировал он предложение Северилова.
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экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Нельзя всегда применять одинаковые ответные меры в экономике, заявил Путин

Путин: России при ответных мерах всегда нужно искать выгоду для экономики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. России нужно смотреть, что выгодно или невыгодно для ее экономики, нельзя всегда применять в отношении недружественных стран те же ответные меры, заявил президент страны Владимир Путин.
Съезд РСПП, на котором выступает Путин, проходит 25 апреля в Московском международном доме музыки. В ходе мероприятия глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов выдвинул предложение ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company (MSC) работу в России, поскольку самой РФ доступ к западным портам закрыт.
"Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают, если грубо сказать. Нам нужно смотреть, что нам выгодно и не выгодно в целом для экономики", - сказал Путин.
"Запреты иногда выгодны, чтобы поставить на место тех, кто нам запрещает, но иногда не выгодны, если мы хотим обеспечить собственный рынок. Хотя сама постановка вопроса, конечно, правильная", - прокомментировал он предложение Северилова.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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