https://ria.ru/20240425/ekonomika-1942310653.html
Нельзя всегда применять одинаковые ответные меры в экономике, заявил Путин
Нельзя всегда применять одинаковые ответные меры в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
Нельзя всегда применять одинаковые ответные меры в экономике, заявил Путин
России нужно смотреть, что выгодно или невыгодно для ее экономики, нельзя всегда применять в отношении недружественных стран те же ответные меры, заявил... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:51
2024-04-25T16:51
2024-04-25T17:30
экономика
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. России нужно смотреть, что выгодно или невыгодно для ее экономики, нельзя всегда применять в отношении недружественных стран те же ответные меры, заявил президент страны Владимир Путин. Съезд РСПП, на котором выступает Путин, проходит 25 апреля в Московском международном доме музыки. В ходе мероприятия глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов выдвинул предложение ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company (MSC) работу в России, поскольку самой РФ доступ к западным портам закрыт. "Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают, если грубо сказать. Нам нужно смотреть, что нам выгодно и не выгодно в целом для экономики", - сказал Путин. "Запреты иногда выгодны, чтобы поставить на место тех, кто нам запрещает, но иногда не выгодны, если мы хотим обеспечить собственный рынок. Хотя сама постановка вопроса, конечно, правильная", - прокомментировал он предложение Северилова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Нельзя всегда применять одинаковые ответные меры в экономике, заявил Путин
Путин: России при ответных мерах всегда нужно искать выгоду для экономики
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. России нужно смотреть, что выгодно или невыгодно для ее экономики, нельзя всегда применять в отношении недружественных стран те же ответные меры, заявил президент страны Владимир Путин.
Съезд РСПП
, на котором выступает Путин, проходит 25 апреля в Московском международном доме музыки
. В ходе мероприятия глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов выдвинул предложение ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company (MSC) работу в России, поскольку самой РФ доступ к западным портам закрыт.
"Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают, если грубо сказать. Нам нужно смотреть, что нам выгодно и не выгодно в целом для экономики", - сказал Путин.
"Запреты иногда выгодны, чтобы поставить на место тех, кто нам запрещает, но иногда не выгодны, если мы хотим обеспечить собственный рынок. Хотя сама постановка вопроса, конечно, правильная", - прокомментировал он предложение Северилова.