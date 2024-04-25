https://ria.ru/20240425/ekonomika-1942282836.html

Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин

Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024

Для новой модели экономики есть все возможности, заявил Путин

Для развертывания новой модели экономики есть все возможности, включая финансовые, заявил на съезде российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:26

2024-04-25T15:26

2024-04-25T15:33

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Для развертывания новой модели экономики есть все возможности, включая финансовые, заявил на съезде российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин."Речь идёт о широком фронтальном развитии экономики и социальной сферы, создании в России фактически новых отраслей и направлений в промышленности, сфере услуг... Главное - для реализации обозначенных и других инициатив, для развёртывания новой модели экономического роста есть все возможности, включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса", - сказал президент.

https://ria.ru/20240415/evropa-1939995933.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин