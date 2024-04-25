https://ria.ru/20240425/ekologiya-1942283072.html

Россия имеет обширную экологическую повестку, заявил Путин

Россия имеет обширную экологическую повестку, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024

Россия имеет обширную экологическую повестку, заявил Путин

РФ имеет обширную экологическую повестку, бизнес играет в ней определяющую роль, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:27

2024-04-25T15:27

2024-04-25T15:30

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. РФ имеет обширную экологическую повестку, бизнес играет в ней определяющую роль, заявил президент России Владимир Путин."У нас также обширная экологическая повестка, в которой бизнес играет важную, во многом определяющую роль", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

https://ria.ru/20240425/ekonomika-1942282836.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика