https://ria.ru/20240425/ekologiya-1942283072.html
Россия имеет обширную экологическую повестку, заявил Путин
Россия имеет обширную экологическую повестку, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
Россия имеет обширную экологическую повестку, заявил Путин
РФ имеет обширную экологическую повестку, бизнес играет в ней определяющую роль, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:27
2024-04-25T15:27
2024-04-25T15:30
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. РФ имеет обширную экологическую повестку, бизнес играет в ней определяющую роль, заявил президент России Владимир Путин."У нас также обширная экологическая повестка, в которой бизнес играет важную, во многом определяющую роль", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://ria.ru/20240425/ekonomika-1942282836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия имеет обширную экологическую повестку, заявил Путин
Путин: бизнес играет определяющую роль в экологической повестке