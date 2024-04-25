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В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ - РИА Новости, 25.04.2024
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16:25 25.04.2024 (обновлено: 16:37 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/dtp-1942300338.html
В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ
В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ - РИА Новости, 25.04.2024
В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ
"Скорая" и КамАЗ столкнулись на федеральной трассе под Тюменью, пять человек пострадали, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:25
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тюменская область
гибдд мвд рф
тюмень
происшествия
камаз (завод)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. "Скорая" и КамАЗ столкнулись на федеральной трассе под Тюменью, пять человек пострадали, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.По данным ведомства, на 318-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись КамАЗ и скорая помощь, от удара автомобиль "скорой" опрокинулся."Предварительно, водитель грузовика, у которого имеются признаки опьянения, нарушил правила перестроения. Медицинская помощь оказана пяти пострадавшим, в том числе водителю скорой помощи, трем медицинским работникам и 77-летнему пациенту", - говорится в сообщении.Движение по автодороге не затруднено, отмечают в пресс-службе.
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тюменская область, гибдд мвд рф, тюмень, происшествия, камаз (завод)
Тюменская область, ГИБДД МВД РФ, Тюмень, Происшествия, КамАЗ (завод)
В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ

В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ, пять человек пострадали

© ГИБДД Тюменской области/TelegramСкорая помощь и "Камаз" столкнулись на федеральной трассе под Тюменью
Скорая помощь и Камаз столкнулись на федеральной трассе под Тюменью
© ГИБДД Тюменской области/Telegram
Скорая помощь и "Камаз" столкнулись на федеральной трассе под Тюменью
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. "Скорая" и КамАЗ столкнулись на федеральной трассе под Тюменью, пять человек пострадали, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.
По данным ведомства, на 318-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись КамАЗ и скорая помощь, от удара автомобиль "скорой" опрокинулся.
«
"Предварительно, водитель грузовика, у которого имеются признаки опьянения, нарушил правила перестроения. Медицинская помощь оказана пяти пострадавшим, в том числе водителю скорой помощи, трем медицинским работникам и 77-летнему пациенту", - говорится в сообщении.
Движение по автодороге не затруднено, отмечают в пресс-службе.
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Тюменская областьГИБДД МВД РФТюменьПроисшествияКамАЗ (завод)
 
 
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