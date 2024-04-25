https://ria.ru/20240425/dtp-1942300338.html

В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ

В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ - РИА Новости, 25.04.2024

В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ

"Скорая" и КамАЗ столкнулись на федеральной трассе под Тюменью, пять человек пострадали, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:25

2024-04-25T16:25

2024-04-25T16:37

тюменская область

гибдд мвд рф

тюмень

происшествия

камаз (завод)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. "Скорая" и КамАЗ столкнулись на федеральной трассе под Тюменью, пять человек пострадали, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.По данным ведомства, на 318-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись КамАЗ и скорая помощь, от удара автомобиль "скорой" опрокинулся."Предварительно, водитель грузовика, у которого имеются признаки опьянения, нарушил правила перестроения. Медицинская помощь оказана пяти пострадавшим, в том числе водителю скорой помощи, трем медицинским работникам и 77-летнему пациенту", - говорится в сообщении.Движение по автодороге не затруднено, отмечают в пресс-службе.

https://ria.ru/20240424/dtp-1941926336.html

тюменская область

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тюменская область, гибдд мвд рф, тюмень, происшествия, камаз (завод)