https://ria.ru/20240425/dtp-1942300338.html
В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ
В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ - РИА Новости, 25.04.2024
В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ
"Скорая" и КамАЗ столкнулись на федеральной трассе под Тюменью, пять человек пострадали, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:25
2024-04-25T16:25
2024-04-25T16:37
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происшествия
камаз (завод)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. "Скорая" и КамАЗ столкнулись на федеральной трассе под Тюменью, пять человек пострадали, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.По данным ведомства, на 318-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись КамАЗ и скорая помощь, от удара автомобиль "скорой" опрокинулся."Предварительно, водитель грузовика, у которого имеются признаки опьянения, нарушил правила перестроения. Медицинская помощь оказана пяти пострадавшим, в том числе водителю скорой помощи, трем медицинским работникам и 77-летнему пациенту", - говорится в сообщении.Движение по автодороге не затруднено, отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20240424/dtp-1941926336.html
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тюменская область, гибдд мвд рф, тюмень, происшествия, камаз (завод)
Тюменская область, ГИБДД МВД РФ, Тюмень, Происшествия, КамАЗ (завод)
В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ
В Тюменской области столкнулись скорая помощь и КамАЗ, пять человек пострадали