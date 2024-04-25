https://ria.ru/20240425/doroga-1942327813.html
Путин дал поручение до строительству скоростной дороги от М-4 "Дон" до Сочи
Путин дал поручение до строительству скоростной дороги от М-4 "Дон" до Сочи - РИА Новости, 25.04.2024
Путин дал поручение до строительству скоростной дороги от М-4 "Дон" до Сочи
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 2024 года выполнение работ по проектированию новой скоростной автомобильной дороги от трассы М-4 "Дон" до... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:54
2024-04-25T17:54
2024-04-25T18:01
авто
сочи
владимир путин
трасса м-4 "дон"
экономика
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 2024 года выполнение работ по проектированию новой скоростной автомобильной дороги от трассы М-4 "Дон" до Сочи.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... при участии исполнительных органов Краснодарского края с учетом ранее данных поручений обеспечить начиная с 2024 года выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям, включая инженерно-геодезические изыскания, для реализации проекта по строительству новой скоростной автомобильной дороги от трассы М-4 "Дон" (в районе села Горское) до Сочи, определив оптимальный маршрут прохождения этой дороги", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июня 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240313/trassa-1932637551.html
сочи
трасса м-4 "дон"
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, сочи, владимир путин, трасса м-4 "дон", экономика, общество
Авто, Сочи, Владимир Путин, Трасса М-4 "Дон", Экономика, Общество
Путин дал поручение до строительству скоростной дороги от М-4 "Дон" до Сочи
Путин поручил начать проектирование новой скоростной дороги М-4 "Дон" до Сочи