https://ria.ru/20240425/doroga-1942327813.html

Путин дал поручение до строительству скоростной дороги от М-4 "Дон" до Сочи

Путин дал поручение до строительству скоростной дороги от М-4 "Дон" до Сочи - РИА Новости, 25.04.2024

Путин дал поручение до строительству скоростной дороги от М-4 "Дон" до Сочи

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 2024 года выполнение работ по проектированию новой скоростной автомобильной дороги от трассы М-4 "Дон" до... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:54

2024-04-25T17:54

2024-04-25T18:01

авто

сочи

владимир путин

трасса м-4 "дон"

экономика

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 2024 года выполнение работ по проектированию новой скоростной автомобильной дороги от трассы М-4 "Дон" до Сочи.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... при участии исполнительных органов Краснодарского края с учетом ранее данных поручений обеспечить начиная с 2024 года выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям, включая инженерно-геодезические изыскания, для реализации проекта по строительству новой скоростной автомобильной дороги от трассы М-4 "Дон" (в районе села Горское) до Сочи, определив оптимальный маршрут прохождения этой дороги", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июня 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240313/trassa-1932637551.html

сочи

трасса м-4 "дон"

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, сочи, владимир путин, трасса м-4 "дон", экономика, общество