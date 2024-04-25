https://ria.ru/20240425/donbass-1942321089.html
Путин поблагодарил жителей Донбасса
Путин поблагодарил жителей Донбасса - РИА Новости, 25.04.2024
Путин поблагодарил жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин заявил, что больно смотреть на испытания, через которые проходят жители новых регионов РФ, в Донбассе будет наведен порядок. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:24
2024-04-25T17:24
2024-04-25T17:45
специальная военная операция на украине
донбасс
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владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
политика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что больно смотреть на испытания, через которые проходят жители новых регионов РФ, в Донбассе будет наведен порядок."Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах (Донбасса - ред.) с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются, на это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Он призвал поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм.
https://ria.ru/20240401/oshibka-1936993352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, политика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Политика
Путин поблагодарил жителей Донбасса
Путин: нужно поблагодарить жителей Донбасса за долготерпение и героизм