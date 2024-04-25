https://ria.ru/20240425/donbass-1942321089.html

Путин поблагодарил жителей Донбасса

Путин поблагодарил жителей Донбасса - РИА Новости, 25.04.2024

Путин поблагодарил жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что больно смотреть на испытания, через которые проходят жители новых регионов РФ, в Донбассе будет наведен порядок. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:24

2024-04-25T17:24

2024-04-25T17:45

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

политика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что больно смотреть на испытания, через которые проходят жители новых регионов РФ, в Донбассе будет наведен порядок."Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах (Донбасса - ред.) с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются, на это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Он призвал поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм.

https://ria.ru/20240401/oshibka-1936993352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донбасс, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, политика