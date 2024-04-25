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Экс-премьера и экс-главу МИД Украины обвинили в преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/donbass-1942218654.html
Экс-премьера и экс-главу МИД Украины обвинили в преступлениях в Донбассе
Экс-премьера и экс-главу МИД Украины обвинили в преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 25.04.2024
Экс-премьера и экс-главу МИД Украины обвинили в преступлениях в Донбассе
Обвинения предъявлены бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину и экс-спикеру Рады Владимиру Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:06
2024-04-25T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
павел климкин
владимир гройсман
следственный комитет россии (ск рф)
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обвинения предъявлены бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину и экс-спикеру Рады Владимиру Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе, сообщили в пресс-службе СК РФ. "С учётом совокупности собранных доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской Народных Республик предъявлены обвинения бывшему председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, занимавшему указанную должность с ноября 2014 года по апрель 2016 года, бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, находившемуся на данном посту с июня 2016 года по август 2019 года, а также бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю, имевшему указанный статус с декабря 2014 года по апрель 2016 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что, будучи членами Совета нацбезопасности и обороны Украины они поддержали решение о проведении на Донбассе так называемой антитеррористической операции, а также приняли участие в руководстве ею. "В результате их преступных действий были ранены и погибли 582 человека, в том числе 16 детей, полностью разрушены или повреждены более 237 объектов гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик. Принимаются меры к их розыску и аресту", - добавили в СК.
https://ria.ru/20231116/parubiy-1909796993.html
украина
россия
донецкая народная республика
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в мире, украина, павел климкин, владимир гройсман, следственный комитет россии (ск рф), россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Павел Климкин, Владимир Гройсман, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Экс-премьера и экс-главу МИД Украины обвинили в преступлениях в Донбассе

СК предъявил обвинения Климкину, Гройсману и Стецю в преступлениях в Донбассе

© AP Photo / Luca BrunoБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обвинения предъявлены бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину и экс-спикеру Рады Владимиру Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"С учётом совокупности собранных доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской Народных Республик предъявлены обвинения бывшему председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, занимавшему указанную должность с ноября 2014 года по апрель 2016 года, бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, находившемуся на данном посту с июня 2016 года по август 2019 года, а также бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю, имевшему указанный статус с декабря 2014 года по апрель 2016 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что, будучи членами Совета нацбезопасности и обороны Украины они поддержали решение о проведении на Донбассе так называемой антитеррористической операции, а также приняли участие в руководстве ею.
"В результате их преступных действий были ранены и погибли 582 человека, в том числе 16 детей, полностью разрушены или повреждены более 237 объектов гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик. Принимаются меры к их розыску и аресту", - добавили в СК.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
МВД России объявило в розыск бывшего секретаря украинского СНБО
16 ноября 2023, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПавел КлимкинВладимир ГройсманСледственный комитет России (СК РФ)РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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