https://ria.ru/20240425/donbass-1942218654.html

Экс-премьера и экс-главу МИД Украины обвинили в преступлениях в Донбассе

Экс-премьера и экс-главу МИД Украины обвинили в преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 25.04.2024

Экс-премьера и экс-главу МИД Украины обвинили в преступлениях в Донбассе

Обвинения предъявлены бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину и экс-спикеру Рады Владимиру Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:06

2024-04-25T11:06

2024-04-25T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

павел климкин

владимир гройсман

следственный комитет россии (ск рф)

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обвинения предъявлены бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину и экс-спикеру Рады Владимиру Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе, сообщили в пресс-службе СК РФ. "С учётом совокупности собранных доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской Народных Республик предъявлены обвинения бывшему председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, занимавшему указанную должность с ноября 2014 года по апрель 2016 года, бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, находившемуся на данном посту с июня 2016 года по август 2019 года, а также бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю, имевшему указанный статус с декабря 2014 года по апрель 2016 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что, будучи членами Совета нацбезопасности и обороны Украины они поддержали решение о проведении на Донбассе так называемой антитеррористической операции, а также приняли участие в руководстве ею. "В результате их преступных действий были ранены и погибли 582 человека, в том числе 16 детей, полностью разрушены или повреждены более 237 объектов гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик. Принимаются меры к их розыску и аресту", - добавили в СК.

https://ria.ru/20231116/parubiy-1909796993.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, павел климкин, владимир гройсман, следственный комитет россии (ск рф), россия, донецкая народная республика, луганская народная республика