Экс-премьера и экс-главу МИД Украины обвинили в преступлениях в Донбассе
СК предъявил обвинения Климкину, Гройсману и Стецю в преступлениях в Донбассе
© AP Photo / Luca BrunoБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Luca Bruno
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обвинения предъявлены бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину и экс-спикеру Рады Владимиру Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"С учётом совокупности собранных доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской Народных Республик предъявлены обвинения бывшему председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, занимавшему указанную должность с ноября 2014 года по апрель 2016 года, бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, находившемуся на данном посту с июня 2016 года по август 2019 года, а также бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю, имевшему указанный статус с декабря 2014 года по апрель 2016 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что, будучи членами Совета нацбезопасности и обороны Украины они поддержали решение о проведении на Донбассе так называемой антитеррористической операции, а также приняли участие в руководстве ею.
"В результате их преступных действий были ранены и погибли 582 человека, в том числе 16 детей, полностью разрушены или повреждены более 237 объектов гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик. Принимаются меры к их розыску и аресту", - добавили в СК.
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