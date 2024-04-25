https://ria.ru/20240425/donastroyka-1942283263.html

Власти работают над донастройкой налоговой системы, сообщил Путин

Власти работают над донастройкой налоговой системы, сообщил Путин - РИА Новости, 25.04.2024

Власти работают над донастройкой налоговой системы, сообщил Путин

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что власти работают над донастройкой налоговой системы,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:28

2024-04-25T15:28

2024-04-25T15:35

владимир путин

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что власти работают над донастройкой налоговой системы, готовят предложения."Сейчас правительство, как вы знаете, вместе с деловыми общественными объединениями, субъектами федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения", - сказал Путин, говоря о донастройке налоговой системы."Еще одним важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240425/putin-1942284831.html

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владимир путин, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей