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Власти работают над донастройкой налоговой системы, сообщил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
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15:28 25.04.2024 (обновлено: 15:35 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/donastroyka-1942283263.html
Власти работают над донастройкой налоговой системы, сообщил Путин
Власти работают над донастройкой налоговой системы, сообщил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
Власти работают над донастройкой налоговой системы, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что власти работают над донастройкой налоговой системы,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:28
2024-04-25T15:35
владимир путин
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что власти работают над донастройкой налоговой системы, готовят предложения."Сейчас правительство, как вы знаете, вместе с деловыми общественными объединениями, субъектами федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения", - сказал Путин, говоря о донастройке налоговой системы.&quot;Еще одним важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы&quot;, - добавил Путин.
https://ria.ru/20240425/putin-1942284831.html
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владимир путин, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Экономика, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Власти работают над донастройкой налоговой системы, сообщил Путин

Путин: власти работают над донастройкой налоговой системы, готовят предложения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что власти работают над донастройкой налоговой системы, готовят предложения.
«
"Сейчас правительство, как вы знаете, вместе с деловыми общественными объединениями, субъектами федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения", - сказал Путин, говоря о донастройке налоговой системы.
«

"Еще одним важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы", - добавил Путин.

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Владимир ПутинЭкономикаРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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