https://ria.ru/20240425/donastroyka-1942283263.html
Власти работают над донастройкой налоговой системы, сообщил Путин
Власти работают над донастройкой налоговой системы, сообщил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
Власти работают над донастройкой налоговой системы, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что власти работают над донастройкой налоговой системы,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:28
2024-04-25T15:28
2024-04-25T15:35
владимир путин
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что власти работают над донастройкой налоговой системы, готовят предложения."Сейчас правительство, как вы знаете, вместе с деловыми общественными объединениями, субъектами федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения", - сказал Путин, говоря о донастройке налоговой системы."Еще одним важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240425/putin-1942284831.html
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владимир путин, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Экономика, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Власти работают над донастройкой налоговой системы, сообщил Путин
Путин: власти работают над донастройкой налоговой системы, готовят предложения