https://ria.ru/20240425/dolzhnost-1942383157.html

Пушилин освободил Костомарова от должности замруководителя администрации

Пушилин освободил Костомарова от должности замруководителя администрации - РИА Новости, 26.04.2024

Пушилин освободил Костомарова от должности замруководителя администрации

Глава ДНР Денис Пушилин освободил Александра Костомарова от должности первого заместителя руководителя администрации главы республики. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-25T23:32

2024-04-25T23:32

2024-04-26T00:16

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387013_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_70b770d4fa582a7638454a4666652ea4.jpg

ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин освободил Александра Костомарова от должности первого заместителя руководителя администрации главы республики. Ранее во вторник Пушилин подписал указ об упразднении администрации главы ДНР. "Освободить Костомарова Александра Константиновича от должности первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы региона. Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20231106/morgun-1907711531.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин