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Пушилин освободил Костомарова от должности замруководителя администрации - РИА Новости, 26.04.2024
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23:32 25.04.2024 (обновлено: 00:16 26.04.2024)
https://ria.ru/20240425/dolzhnost-1942383157.html
Пушилин освободил Костомарова от должности замруководителя администрации
Пушилин освободил Костомарова от должности замруководителя администрации - РИА Новости, 26.04.2024
Пушилин освободил Костомарова от должности замруководителя администрации
Глава ДНР Денис Пушилин освободил Александра Костомарова от должности первого заместителя руководителя администрации главы республики. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-25T23:32
2024-04-26T00:16
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин освободил Александра Костомарова от должности первого заместителя руководителя администрации главы республики. Ранее во вторник Пушилин подписал указ об упразднении администрации главы ДНР. "Освободить Костомарова Александра Константиновича от должности первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы региона. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин освободил Костомарова от должности замруководителя администрации

Пушилин снял с должности замглавы своей администрации Александра Костомарова

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗдание городской администрации в центре Донецка
Здание городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Здание городской администрации в центре Донецка . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин освободил Александра Костомарова от должности первого заместителя руководителя администрации главы республики.
Ранее во вторник Пушилин подписал указ об упразднении администрации главы ДНР.
«
"Освободить Костомарова Александра Константиновича от должности первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы региона.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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