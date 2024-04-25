https://ria.ru/20240425/doktrina-1942263762.html

Всебелорусское собрание утвердило новую военную доктрину страны

Всебелорусское собрание утвердило новую военную доктрину страны - РИА Новости, 25.04.2024

Всебелорусское собрание утвердило новую военную доктрину страны

Делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) утвердили единогласно новую военную доктрину Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:03

2024-04-25T14:03

2024-04-25T14:03

белоруссия

в мире

всебелорусское народное собрание

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) утвердили единогласно новую военную доктрину Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. Как отмечали в минобороны, новая военная доктрина не предусматривает кардинальной ревизии положений военной политики государства, актуальные положения остались неизменными, сохранен ее оборонительный характер. В новой доктрине раскрыто содержание военной политики Белоруссии: в частности, подчеркивается, что Белоруссия - миролюбивая страна, никому не угрожает, а попытки вмешательства в ее внутренние дела, а тем более угроза применения военной силы или агрессия будут пресекаться с использованием всего потенциала государства. В обновленной военной доктрине прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, усовершенствована классификация конфликтов. В документе декларируется готовность Минска выступать площадкой для мирного урегулирования конфликтов и запуска глобального диалога по безопасности, заинтересованность в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, в том числе ОБСЕ, открытость к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами, включая НАТО. Предусмотрена поэтапная система реагирования на риски, вызовы и угрозы, упор сделан на сдерживание от развязывания военных конфликтов.

https://ria.ru/20240412/odkb-1939563591.html

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938585772.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, всебелорусское народное собрание