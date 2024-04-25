Всебелорусское собрание утвердило новую военную доктрину страны
Всебелорусское собрание единогласно проголосовало за новую военную доктрину
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьЗаседание VII Всебелорусского народного собрания
Заседание VII Всебелорусского народного собрания
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) утвердили единогласно новую военную доктрину Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Как отмечали в минобороны, новая военная доктрина не предусматривает кардинальной ревизии положений военной политики государства, актуальные положения остались неизменными, сохранен ее оборонительный характер. В новой доктрине раскрыто содержание военной политики Белоруссии: в частности, подчеркивается, что Белоруссия - миролюбивая страна, никому не угрожает, а попытки вмешательства в ее внутренние дела, а тем более угроза применения военной силы или агрессия будут пресекаться с использованием всего потенциала государства.
В обновленной военной доктрине прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, усовершенствована классификация конфликтов.
В документе декларируется готовность Минска выступать площадкой для мирного урегулирования конфликтов и запуска глобального диалога по безопасности, заинтересованность в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, в том числе ОБСЕ, открытость к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами, включая НАТО. Предусмотрена поэтапная система реагирования на риски, вызовы и угрозы, упор сделан на сдерживание от развязывания военных конфликтов.