https://ria.ru/20240425/diplomaty-1942317117.html

Россия вышлет двух латвийских дипломатов

Россия вышлет двух латвийских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2024

Россия вышлет двух латвийских дипломатов

Москва в качестве ответной меры на объявление persona non grata российских дипломатов высылает двух латвийских дипломатов, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:17

2024-04-25T17:17

2024-04-25T17:20

в мире

россия

москва

латвия

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры на объявление persona non grata российских дипломатов высылает двух латвийских дипломатов, говорится в сообщении МИД РФ. "25 апреля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка. Главе латвийской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением persona non grata без каких-либо оснований двух дипломатов посольства России в Латвии", - сообщил российский МИД "Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии",- говорится в документе. Кроме того, до латвийской стороны доведено, что в случае если она продолжит враждебные действия в отношений российских дипломатов, Москвой "неминуемо будут предприняты другие шаги, болезненные для Риги", заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20240412/sloveniya-1939551973.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, москва, латвия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)