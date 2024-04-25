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Россия вышлет двух латвийских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2024
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17:17 25.04.2024 (обновлено: 17:20 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/diplomaty-1942317117.html
Россия вышлет двух латвийских дипломатов
Россия вышлет двух латвийских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2024
Россия вышлет двух латвийских дипломатов
Москва в качестве ответной меры на объявление persona non grata российских дипломатов высылает двух латвийских дипломатов, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:17
2024-04-25T17:20
в мире
россия
москва
латвия
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры на объявление persona non grata российских дипломатов высылает двух латвийских дипломатов, говорится в сообщении МИД РФ. "25 апреля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка. Главе латвийской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением persona non grata без каких-либо оснований двух дипломатов посольства России в Латвии", - сообщил российский МИД "Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии",- говорится в документе. Кроме того, до латвийской стороны доведено, что в случае если она продолжит враждебные действия в отношений российских дипломатов, Москвой "неминуемо будут предприняты другие шаги, болезненные для Риги", заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240412/sloveniya-1939551973.html
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в мире, россия, москва, латвия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Москва, Латвия, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия вышлет двух латвийских дипломатов

МИД России: Москва в качестве ответной меры высылает двух латвийских дипломатов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры на объявление persona non grata российских дипломатов высылает двух латвийских дипломатов, говорится в сообщении МИД РФ.
«
"25 апреля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка. Главе латвийской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением persona non grata без каких-либо оснований двух дипломатов посольства России в Латвии", - сообщил российский МИД
"Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии",- говорится в документе.
Кроме того, до латвийской стороны доведено, что в случае если она продолжит враждебные действия в отношений российских дипломатов, Москвой "неминуемо будут предприняты другие шаги, болезненные для Риги", заключили в МИД РФ.
Посольство Словении в России - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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12 апреля, 11:32
 
В миреРоссияМоскваЛатвияСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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