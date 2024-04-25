https://ria.ru/20240425/detali-1942184860.html

Бурятия отправит в зону СВО детали для изготовления дронов

Бурятия отправит в зону СВО детали для изготовления дронов - РИА Новости, 25.04.2024

Бурятия отправит в зону СВО детали для изготовления дронов

Военным в зону спецоперации из Бурятии отправятся детали для изготовления дронов, комплекты креплений для приборов ночного видения и другое необходимое... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T07:35

2024-04-25T07:35

2024-04-25T07:35

надежные люди

донецкая народная республика

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 25 апр – РИА Новости. Военным в зону спецоперации из Бурятии отправятся детали для изготовления дронов, комплекты креплений для приборов ночного видения и другое необходимое оборудование, сообщает созданная правительством республики автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие". "В очередной раз АНО "Содействие" передали военным дополнительные комплекты креплений для приборов ночного видения, отвертки динамометрические электронные и набор инструментов с такими же функциями. Еще одна посылка отправлена в лабораторию. В ней собраны необходимые детали для изготовления FPV-дронов, это ретрансляторы и передатчики", - говорится в сообщении. Отмечается, что ценная посылка уже в ближайшее время отправится бойцам на передовую. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20240424/pomosch-1942087244.html

донецкая народная республика

республика бурятия

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донецкая народная республика, республика бурятия