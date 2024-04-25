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Демонтажные работы в школе № 3 городского округа Щелково подходят к концу - РИА Новости, 25.04.2024
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16:15 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/demontazh-1942296663.html
Демонтажные работы в школе № 3 городского округа Щелково подходят к концу
Демонтажные работы в школе № 3 городского округа Щелково подходят к концу - РИА Новости, 25.04.2024
Демонтажные работы в школе № 3 городского округа Щелково подходят к концу
Общая строительная готовность учебного заведения достигла 30%; после ремонта все внутренние помещения приобретут новый облик, получат современное оснащение и... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:15
2024-04-25T16:15
щелково
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Общая строительная готовность учебного заведения достигла 30%; после ремонта все внутренние помещения приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель, сообщает пресс-служба администрации Щелково. Завершить капитальный ремонт планируется к началу нового учебного года. На сегодняшний день на объекте трудятся 50 человек, которые выполняют стяжку полов, кладку плитки в санузлах, монтаж перегородок, прокладку кабеля и демонтаж кровли; параллельно подрядная организация вывозит строительный мусор и завозит новые стройматериалы, пояснили в пресс-службе. "Президентская программа и поддержка правительства Московской области позволяют нам ежегодно обновлять наши образовательные учреждения. В этом году в округе появится долгожданная большая школа в Новом городке, а также состоится капитальный ремонт двух школ и детского сада. Все это позволит детям учиться и развиваться в комфортных условиях", — рассказал глава городского округа Андрей Булгаков, слова которого приводятся в сообщении.
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щелково, московская область (подмосковье)
Щелково, Московская область (Подмосковье)

Демонтажные работы в школе № 3 городского округа Щелково подходят к концу

© Фото : пресс-служба городского округа ЩелковоДемонтажные работы в школе № 3 городского округа Щелково подходят к концу
Демонтажные работы в школе № 3 городского округа Щелково подходят к концу - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : пресс-служба городского округа Щелково
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Общая строительная готовность учебного заведения достигла 30%; после ремонта все внутренние помещения приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель, сообщает пресс-служба администрации Щелково.
Завершить капитальный ремонт планируется к началу нового учебного года.
На сегодняшний день на объекте трудятся 50 человек, которые выполняют стяжку полов, кладку плитки в санузлах, монтаж перегородок, прокладку кабеля и демонтаж кровли; параллельно подрядная организация вывозит строительный мусор и завозит новые стройматериалы, пояснили в пресс-службе.
"Президентская программа и поддержка правительства Московской области позволяют нам ежегодно обновлять наши образовательные учреждения. В этом году в округе появится долгожданная большая школа в Новом городке, а также состоится капитальный ремонт двух школ и детского сада. Все это позволит детям учиться и развиваться в комфортных условиях", — рассказал глава городского округа Андрей Булгаков, слова которого приводятся в сообщении.
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков во время посещения завода МЕТИЗ - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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