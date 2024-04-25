https://ria.ru/20240425/demontazh-1942296663.html

Демонтажные работы в школе № 3 городского округа Щелково подходят к концу

Демонтажные работы в школе № 3 городского округа Щелково подходят к концу - РИА Новости, 25.04.2024

Демонтажные работы в школе № 3 городского округа Щелково подходят к концу

Общая строительная готовность учебного заведения достигла 30%; после ремонта все внутренние помещения приобретут новый облик, получат современное оснащение и... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:15

2024-04-25T16:15

2024-04-25T16:15

щелково

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Общая строительная готовность учебного заведения достигла 30%; после ремонта все внутренние помещения приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель, сообщает пресс-служба администрации Щелково. Завершить капитальный ремонт планируется к началу нового учебного года. На сегодняшний день на объекте трудятся 50 человек, которые выполняют стяжку полов, кладку плитки в санузлах, монтаж перегородок, прокладку кабеля и демонтаж кровли; параллельно подрядная организация вывозит строительный мусор и завозит новые стройматериалы, пояснили в пресс-службе. "Президентская программа и поддержка правительства Московской области позволяют нам ежегодно обновлять наши образовательные учреждения. В этом году в округе появится долгожданная большая школа в Новом городке, а также состоится капитальный ремонт двух школ и детского сада. Все это позволит детям учиться и развиваться в комфортных условиях", — рассказал глава городского округа Андрей Булгаков, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240301/zavod-1930567552.html

щелково

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

щелково, московская область (подмосковье)