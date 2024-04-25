В Чувашии мужчина с сыном избили и ограбили пенсионерку
Ранее судимый житель Чувашии с 15-летним сыном избили и ограбили ветерана труда
© Фото : МВД по Чувашской Республике/TelegramПодозреваемый в избиении и ограблении пенсионерки в Чувашии
Подозреваемый в избиении и ограблении пенсионерки в Чувашии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Неоднократно судимый житель Чувашии вместе с 15-летним сыном ворвались в дом престарелой односельчанки, избили и ограбили ее, оба задержаны, сообщает МВД республики.
«
"Опрашивая потерпевшую, оперативники выяснили, что одного из грабителей бабушка узнала. По подозрению в совершении тяжкого преступления были задержаны 41-летний мужчина и его 15-летний сын, причем оба они ранее привлекались к уголовной ответственности, отец – неоднократно. В ходе обысков были изъяты шапки с прорезями для глаз, гвоздодер, которым злоумышленники взломали дверь в доме потерпевшей. Внутри они орудовали в перчатках. Похищенные деньги подозреваемые успели потратить", - говорится в сообщении
В Подмосковье мигранты избили Героя России
22 апреля, 12:51
Вечером 14 апреля в дом 88-летней одинокой пенсионерки в деревне Синьял-Шатьма Красноармейского округа, выломав дверь, ворвались двое мужчин. Злоумышленники, один из которых был в маске, избили ветерана труда и потребовали деньги. Похитив порядка 200 тысяч рублей, нападавшие скрылись, пригрозив хозяйке расправой, если та кому-то на них пожалуется. Пожилая женщина только через несколько дней рассказала о случившемся односельчанам, те сообщили в полицию.
«
"По ходатайству следователя в отношении старшего из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении несовершеннолетнего – не связанная с лишением свободы", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку на площадке, мстя за сына
28 октября 2023, 21:22