https://ria.ru/20240425/chuvashiya-1942292313.html

В Чувашии мужчина с сыном избили и ограбили пенсионерку

В Чувашии мужчина с сыном избили и ограбили пенсионерку - РИА Новости, 25.04.2024

В Чувашии мужчина с сыном избили и ограбили пенсионерку

Неоднократно судимый житель Чувашии вместе с 15-летним сыном ворвались в дом престарелой односельчанки, избили и ограбили ее, оба задержаны, сообщает МВД... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:02

2024-04-25T16:02

2024-04-25T16:56

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Неоднократно судимый житель Чувашии вместе с 15-летним сыном ворвались в дом престарелой односельчанки, избили и ограбили ее, оба задержаны, сообщает МВД республики. "Опрашивая потерпевшую, оперативники выяснили, что одного из грабителей бабушка узнала. По подозрению в совершении тяжкого преступления были задержаны 41-летний мужчина и его 15-летний сын, причем оба они ранее привлекались к уголовной ответственности, отец – неоднократно. В ходе обысков были изъяты шапки с прорезями для глаз, гвоздодер, которым злоумышленники взломали дверь в доме потерпевшей. Внутри они орудовали в перчатках. Похищенные деньги подозреваемые успели потратить", - говорится в сообщении Вечером 14 апреля в дом 88-летней одинокой пенсионерки в деревне Синьял-Шатьма Красноармейского округа, выломав дверь, ворвались двое мужчин. Злоумышленники, один из которых был в маске, избили ветерана труда и потребовали деньги. Похитив порядка 200 тысяч рублей, нападавшие скрылись, пригрозив хозяйке расправой, если та кому-то на них пожалуется. Пожилая женщина только через несколько дней рассказала о случившемся односельчанам, те сообщили в полицию. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Чувашии, по факту нападения на пенсионерку возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и применением насилия). "По ходатайству следователя в отношении старшего из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении несовершеннолетнего – не связанная с лишением свободы", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)