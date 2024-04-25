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В Чувашии мужчина с сыном избили и ограбили пенсионерку - РИА Новости, 25.04.2024
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16:02 25.04.2024 (обновлено: 16:56 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/chuvashiya-1942292313.html
В Чувашии мужчина с сыном избили и ограбили пенсионерку
В Чувашии мужчина с сыном избили и ограбили пенсионерку - РИА Новости, 25.04.2024
В Чувашии мужчина с сыном избили и ограбили пенсионерку
Неоднократно судимый житель Чувашии вместе с 15-летним сыном ворвались в дом престарелой односельчанки, избили и ограбили ее, оба задержаны, сообщает МВД... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:02
2024-04-25T16:56
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Неоднократно судимый житель Чувашии вместе с 15-летним сыном ворвались в дом престарелой односельчанки, избили и ограбили ее, оба задержаны, сообщает МВД республики. "Опрашивая потерпевшую, оперативники выяснили, что одного из грабителей бабушка узнала. По подозрению в совершении тяжкого преступления были задержаны 41-летний мужчина и его 15-летний сын, причем оба они ранее привлекались к уголовной ответственности, отец – неоднократно. В ходе обысков были изъяты шапки с прорезями для глаз, гвоздодер, которым злоумышленники взломали дверь в доме потерпевшей. Внутри они орудовали в перчатках. Похищенные деньги подозреваемые успели потратить", - говорится в сообщении Вечером 14 апреля в дом 88-летней одинокой пенсионерки в деревне Синьял-Шатьма Красноармейского округа, выломав дверь, ворвались двое мужчин. Злоумышленники, один из которых был в маске, избили ветерана труда и потребовали деньги. Похитив порядка 200 тысяч рублей, нападавшие скрылись, пригрозив хозяйке расправой, если та кому-то на них пожалуется. Пожилая женщина только через несколько дней рассказала о случившемся односельчанам, те сообщили в полицию. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Чувашии, по факту нападения на пенсионерку возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и применением насилия). "По ходатайству следователя в отношении старшего из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении несовершеннолетнего – не связанная с лишением свободы", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии мужчина с сыном избили и ограбили пенсионерку

Ранее судимый житель Чувашии с 15-летним сыном избили и ограбили ветерана труда

© Фото : МВД по Чувашской Республике/TelegramПодозреваемый в избиении и ограблении пенсионерки в Чувашии
Подозреваемый в избиении и ограблении пенсионерки в Чувашии - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : МВД по Чувашской Республике/Telegram
Подозреваемый в избиении и ограблении пенсионерки в Чувашии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Неоднократно судимый житель Чувашии вместе с 15-летним сыном ворвались в дом престарелой односельчанки, избили и ограбили ее, оба задержаны, сообщает МВД республики.
«
"Опрашивая потерпевшую, оперативники выяснили, что одного из грабителей бабушка узнала. По подозрению в совершении тяжкого преступления были задержаны 41-летний мужчина и его 15-летний сын, причем оба они ранее привлекались к уголовной ответственности, отец – неоднократно. В ходе обысков были изъяты шапки с прорезями для глаз, гвоздодер, которым злоумышленники взломали дверь в доме потерпевшей. Внутри они орудовали в перчатках. Похищенные деньги подозреваемые успели потратить", - говорится в сообщении
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Подмосковье мигранты избили Героя России
22 апреля, 12:51
Вечером 14 апреля в дом 88-летней одинокой пенсионерки в деревне Синьял-Шатьма Красноармейского округа, выломав дверь, ворвались двое мужчин. Злоумышленники, один из которых был в маске, избили ветерана труда и потребовали деньги. Похитив порядка 200 тысяч рублей, нападавшие скрылись, пригрозив хозяйке расправой, если та кому-то на них пожалуется. Пожилая женщина только через несколько дней рассказала о случившемся односельчанам, те сообщили в полицию.
Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Чувашии, по факту нападения на пенсионерку возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и применением насилия).
«
"По ходатайству следователя в отношении старшего из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении несовершеннолетнего – не связанная с лишением свободы", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку на площадке, мстя за сына
28 октября 2023, 21:22
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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