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В Афинах обнаружили сотни бомб времен Второй мировой войны - РИА Новости, 25.04.2024
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22:07 25.04.2024 (обновлено: 22:29 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/bomby-1942374622.html
В Афинах обнаружили сотни бомб времен Второй мировой войны
В Афинах обнаружили сотни бомб времен Второй мировой войны - РИА Новости, 25.04.2024
В Афинах обнаружили сотни бомб времен Второй мировой войны
Сотни бомб времен Второй мировой войны были обнаружены во время работ на территории бывшего афинского аэропорта Эллиникон (Эллинико), сообщило греческое... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T22:07
2024-04-25T22:29
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АФИНЫ, 25 апр - РИА Новости. Сотни бомб времен Второй мировой войны были обнаружены во время работ на территории бывшего афинского аэропорта Эллиникон (Эллинико), сообщило греческое общественное телевидение ERT. Контролируемыми взрывами уничтожены 314 бомб, сообщил на брифинге мэр района Эллинико-Аргируполи Яннис Константатос. По его словам, бомбы были под бывшими объектами Понтийского союза (союза греков - выходцев с побережья Черного моря), детскими садами и спортивными объектами. "Трагизм дела в том, что 314 бомб, которые складировали немцы, находились на глубине 2 метра прямо под бывшими объектами Понтийского союза, нашими детскими садами и спортивными сооружениями, которые располагались внутри бывшего аэропорта, а также рядом с Олимпийскими объектами. В местах, куда ежедневно заходили тысячи людей",- сказал мэр. "Слава богу, ни разу не было никаких разрушений или взрывов, хотя просто удивительно, как на этом минном поле работал целый аэропорт и десятки муниципальных объектов и объектов управления гражданской авиации", - сказал Константатос. По его словам, жители района погибли во время войны в основном от бомбардировок союзников. Бомбы были обнаружены во время строительных работ и уничтожены контролируемыми взрывами, сказал мэр. Аэропорт Эллиникон расположен всего в нескольких километрах от центра Афин, он работал до 2001 года и был закрыт после строительства к Олимпийским играм 2004 года международного аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса. Приватизация территории бывшего аэропорта Эллиникон была одним из обязательных условий выделения кредитов тройкой международных кредиторов в период кризиса. Сейчас на месте бывшего аэропорта предполагается строительство жилого комплекса, развлекательного комплекса, казино, отеля и парка, а также небоскреба высотой почти 200 метров. Это крупнейший инвестпроект в Греции стоимостью в 8 миллиардов евро и один из крупнейших городских девелоперских проектов в Европе.
https://ria.ru/20240223/ugrozy-1929140685.html
https://ria.ru/20240219/polsha-1928233901.html
https://ria.ru/20240224/bomba-1929255141.html
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в мире, черное море, афины, греция
В мире, Черное море, Афины, Греция
В Афинах обнаружили сотни бомб времен Второй мировой войны

В афинском аэропорту обнаружили сотни бомб времен Второй мировой войны

© AP Photo / Petros Giannakouris,Афины, Греция
Афины, Греция - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris,
Афины, Греция. Архивное фото
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АФИНЫ, 25 апр - РИА Новости. Сотни бомб времен Второй мировой войны были обнаружены во время работ на территории бывшего афинского аэропорта Эллиникон (Эллинико), сообщило греческое общественное телевидение ERT.
Контролируемыми взрывами уничтожены 314 бомб, сообщил на брифинге мэр района Эллинико-Аргируполи Яннис Константатос.
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По его словам, бомбы были под бывшими объектами Понтийского союза (союза греков - выходцев с побережья Черного моря), детскими садами и спортивными объектами.
«
"Трагизм дела в том, что 314 бомб, которые складировали немцы, находились на глубине 2 метра прямо под бывшими объектами Понтийского союза, нашими детскими садами и спортивными сооружениями, которые располагались внутри бывшего аэропорта, а также рядом с Олимпийскими объектами. В местах, куда ежедневно заходили тысячи людей",- сказал мэр.
"Слава богу, ни разу не было никаких разрушений или взрывов, хотя просто удивительно, как на этом минном поле работал целый аэропорт и десятки муниципальных объектов и объектов управления гражданской авиации", - сказал Константатос.
По его словам, жители района погибли во время войны в основном от бомбардировок союзников.
Бомбы были обнаружены во время строительных работ и уничтожены контролируемыми взрывами, сказал мэр.
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Аэропорт Эллиникон расположен всего в нескольких километрах от центра Афин, он работал до 2001 года и был закрыт после строительства к Олимпийским играм 2004 года международного аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса. Приватизация территории бывшего аэропорта Эллиникон была одним из обязательных условий выделения кредитов тройкой международных кредиторов в период кризиса.
Сейчас на месте бывшего аэропорта предполагается строительство жилого комплекса, развлекательного комплекса, казино, отеля и парка, а также небоскреба высотой почти 200 метров.
Это крупнейший инвестпроект в Греции стоимостью в 8 миллиардов евро и один из крупнейших городских девелоперских проектов в Европе.
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