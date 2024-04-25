https://ria.ru/20240425/blinken-1942266021.html

Блинкен призвал Китай к здоровой экономической конкуренции

Блинкен призвал Китай к здоровой экономической конкуренции - РИА Новости, 25.04.2024

Блинкен призвал Китай к здоровой экономической конкуренции

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай призвал к здоровой экономической конкуренции между двумя странами, из которой обе стороны смогут извлечь РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:11

2024-04-25T14:11

2024-04-25T14:11

китай

сша

шанхай

энтони блинкен

ван и (политик)

си цзиньпин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай призвал к здоровой экономической конкуренции между двумя странами, из которой обе стороны смогут извлечь выгоду. "Поговорил с американскими лидерами в сфере бизнеса о вызовах и возможностях, с которыми они сталкиваются, ведя бизнес здесь, в Китае. Я подчеркнул, что и США, и Китай могут извлечь выгоду из здоровой экономической конкуренции, однако конкуренция должна быть честной", - написал он в соцсети X.Блинкен в среду прибыл в Шанхай, его визит пройдет с 24 по 26 апреля, планируется, что госсекретарь побывает в Шанхае и Пекине, где проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.

https://ria.ru/20240423/vopros-1941672695.html

китай

сша

шанхай

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китай, сша, шанхай, энтони блинкен, ван и (политик), си цзиньпин