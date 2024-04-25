https://ria.ru/20240425/biznes-1942335386.html

Путин призвал власти и бизнес слушать друг друга

Путин призвал власти и бизнес слушать друг друга - РИА Новости, 25.04.2024

Путин призвал власти и бизнес слушать друг друга

Президент России Владимир Путин заявил, что власти и бизнес в РФ решат все задачи, если будут слушать друг друга и работать совместно. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:21

2024-04-25T18:21

2024-04-25T18:21

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти и бизнес в РФ решат все задачи, если будут слушать друг друга и работать совместно. "Нам (властям - ред.) так же, как и вам, тоже непросто приходится, но мы решим все задачи, если будем слушать друг друга и работать совместно. У нас это до сих пор получалось, нет сомнения ни на секунду в том, что мы достигнем всех целей, которые перед собой ставим", - заявил президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html

россия

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика