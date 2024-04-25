Путин назвал единственное условие, при котором оправдано изъятие бизнеса
Путин: изъятие бизнеса оправдано только при недобросовестности собственников
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступает на съезде РСПП. Во время выступления президент сказал, что в последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату активов в государственную собственность, они были связаны с ущербом безопасности страны, который наносили собственники этих активов.
"Хочу еще раз обратить внимание и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано", - сказал Путин.
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