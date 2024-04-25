https://ria.ru/20240425/biznes-1942284016.html

Путин назвал единственное условие, при котором оправдано изъятие бизнеса

Путин назвал единственное условие, при котором оправдано изъятие бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024

Путин назвал единственное условие, при котором оправдано изъятие бизнеса

Изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:30

2024-04-25T15:30

2024-04-25T16:01

владимир путин

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на съезде РСПП. Во время выступления президент сказал, что в последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату активов в государственную собственность, они были связаны с ущербом безопасности страны, который наносили собственники этих активов."Хочу еще раз обратить внимание и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240221/rolf-1928817982.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей