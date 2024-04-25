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Путин назвал единственное условие, при котором оправдано изъятие бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024
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15:30 25.04.2024 (обновлено: 16:01 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/biznes-1942284016.html
Путин назвал единственное условие, при котором оправдано изъятие бизнеса
Путин назвал единственное условие, при котором оправдано изъятие бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024
Путин назвал единственное условие, при котором оправдано изъятие бизнеса
Изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:30
2024-04-25T16:01
владимир путин
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг выступает на съезде РСПП. Во время выступления президент сказал, что в последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату активов в государственную собственность, они были связаны с ущербом безопасности страны, который наносили собственники этих активов."Хочу еще раз обратить внимание и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано", - сказал Путин.
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владимир путин, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Экономика, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин назвал единственное условие, при котором оправдано изъятие бизнеса

Путин: изъятие бизнеса оправдано только при недобросовестности собственников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступает на съезде РСПП. Во время выступления президент сказал, что в последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату активов в государственную собственность, они были связаны с ущербом безопасности страны, который наносили собственники этих активов.
"Хочу еще раз обратить внимание и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано", - сказал Путин.
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