https://ria.ru/20240425/biznes-1942283816.html
Путин пообещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для бизнеса
Путин пообещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024
Путин пообещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для бизнеса
Президент России Владимир Путин пообещал на съезде РСПП обеспечить максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:30
2024-04-25T15:30
2024-04-25T15:43
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
владимир путин
бизнес
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал на съезде РСПП обеспечить максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса."Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему, конечно, у всех много вопросов. Но мы будем двигаться по этому пути, в том числе, уже поручил расширить горизонт планирования государственных финансов, он охватит не только ближайшие три года, но и позволит верстать остальные государственные расходы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240425/putin-1942284831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, экономика, владимир путин, бизнес
Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика, Владимир Путин, Бизнес
Путин пообещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для бизнеса
Путин на съезде РСПП пообещал обеспечить предсказуемость условий ведения бизнеса