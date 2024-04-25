https://ria.ru/20240425/biznes-1942283816.html

Путин пообещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для бизнеса

Путин пообещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024

Путин пообещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для бизнеса

Президент России Владимир Путин пообещал на съезде РСПП обеспечить максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:30

2024-04-25T15:30

2024-04-25T15:43

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

владимир путин

бизнес

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал на съезде РСПП обеспечить максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса."Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему, конечно, у всех много вопросов. Но мы будем двигаться по этому пути, в том числе, уже поручил расширить горизонт планирования государственных финансов, он охватит не только ближайшие три года, но и позволит верстать остальные государственные расходы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240425/putin-1942284831.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

российский союз промышленников и предпринимателей, экономика, владимир путин, бизнес