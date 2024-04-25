https://ria.ru/20240425/biryukov-1942238547.html

Бирюков: коммунальный флот приступил к дежурству на Москве-реке и Яузе

Бирюков: коммунальный флот приступил к дежурству на Москве-реке и Яузе - РИА Новости, 25.04.2024

Бирюков: коммунальный флот приступил к дежурству на Москве-реке и Яузе

Коммунальный флот столицы начал дежурить на Москве-реке и Яузе, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:19

2024-04-25T12:19

2024-04-25T12:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Коммунальный флот столицы начал дежурить на Москве-реке и Яузе, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С открытием в столице навигации на дежурство заступили суда коммунального флота – буксирные теплоходы, катера, плавучие краны и мусоросборщики. В ежедневном режиме они будут заниматься сбором мусора с водной поверхности, ликвидировать загрязнения, убирать иловый осадок в местах водовыпусков. Благодаря грамотной расстановке флота, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Уточняется, что подготовили флот заранее. В осенне-зимний период на судах был проведен комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ, организовано обследование и ремонт двигательных установок, насосного оборудования и рулевых систем. "В прошлом сезоне коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 загрязнений, со дна было извлечено около 21 тысяч тонн песка и грунта", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240424/moskva-1941984432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, петр бирюков