https://ria.ru/20240425/biolaboratorii-1942279163.html

В Госдуме прокомментировали планы США развернуть в Монголии биолаборатории

В Госдуме прокомментировали планы США развернуть в Монголии биолаборатории - РИА Новости, 25.04.2024

В Госдуме прокомментировали планы США развернуть в Монголии биолаборатории

Намерения США развернуть в Монголии сеть биологических лабораторий вызывают серьезные опасения, заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду"... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:10

2024-04-25T15:10

2024-04-25T15:10

монголия

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украина

сергей миронов

игорь кириллов

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Намерения США развернуть в Монголии сеть биологических лабораторий вызывают серьезные опасения, заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Серьезную озабоченность вызывают намерения Соединенных Штатов развернуть в Монголии сеть биологических лабораторий по изучению воздействия на человека возбудителей опасных инфекционных болезней. Чем занимались такие лаборатории на территории Украины, мы уже знаем…. Хотелось бы, чтобы наши друзья в Монголии те же самые трудности не испытали", - заявил Миронов на полях Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы российско-монгольского сотрудничества". В 2023 году генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что США намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. По его словам, действовать предполагается по уже отработанной схеме, когда к реализации планов Пентагона привлекаются гражданские министерства и посреднические организации, включая Центры по контролю и профилактике инфекций Си-Ди-Си. Министерство иностранных дел Монголии категорически отрицает эту информацию.

https://ria.ru/20230815/laboratorii-1890101778.html

https://ria.ru/20240115/biooruzhie-1921441666.html

монголия

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украина

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монголия, сша, украина, сергей миронов, игорь кириллов, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, госдума рф