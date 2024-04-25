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В Госдуме прокомментировали планы США развернуть в Монголии биолаборатории - РИА Новости, 25.04.2024
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15:10 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/biolaboratorii-1942279163.html
В Госдуме прокомментировали планы США развернуть в Монголии биолаборатории
В Госдуме прокомментировали планы США развернуть в Монголии биолаборатории - РИА Новости, 25.04.2024
В Госдуме прокомментировали планы США развернуть в Монголии биолаборатории
Намерения США развернуть в Монголии сеть биологических лабораторий вызывают серьезные опасения, заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду"... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:10
2024-04-25T15:10
монголия
сша
украина
сергей миронов
игорь кириллов
вооруженные силы рф
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Намерения США развернуть в Монголии сеть биологических лабораторий вызывают серьезные опасения, заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Серьезную озабоченность вызывают намерения Соединенных Штатов развернуть в Монголии сеть биологических лабораторий по изучению воздействия на человека возбудителей опасных инфекционных болезней. Чем занимались такие лаборатории на территории Украины, мы уже знаем…. Хотелось бы, чтобы наши друзья в Монголии те же самые трудности не испытали", - заявил Миронов на полях Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы российско-монгольского сотрудничества". В 2023 году генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что США намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. По его словам, действовать предполагается по уже отработанной схеме, когда к реализации планов Пентагона привлекаются гражданские министерства и посреднические организации, включая Центры по контролю и профилактике инфекций Си-Ди-Си. Министерство иностранных дел Монголии категорически отрицает эту информацию.
https://ria.ru/20230815/laboratorii-1890101778.html
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монголия, сша, украина, сергей миронов, игорь кириллов, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, госдума рф
Монголия, США, Украина, Сергей Миронов, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали планы США развернуть в Монголии биолаборатории

Миронов: планы США развернуть в Монголии сеть биолабораторий вызывают опасения

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Намерения США развернуть в Монголии сеть биологических лабораторий вызывают серьезные опасения, заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
«
"Серьезную озабоченность вызывают намерения Соединенных Штатов развернуть в Монголии сеть биологических лабораторий по изучению воздействия на человека возбудителей опасных инфекционных болезней. Чем занимались такие лаборатории на территории Украины, мы уже знаем…. Хотелось бы, чтобы наши друзья в Монголии те же самые трудности не испытали", - заявил Миронов на полях Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы российско-монгольского сотрудничества".
Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине
15 августа 2023, 05:58
В 2023 году генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что США намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. По его словам, действовать предполагается по уже отработанной схеме, когда к реализации планов Пентагона привлекаются гражданские министерства и посреднические организации, включая Центры по контролю и профилактике инфекций Си-Ди-Си.
Министерство иностранных дел Монголии категорически отрицает эту информацию.
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В Минобороны рассказали о биопроектах Запада в постсоветских регионах
15 января, 15:37
 
МонголияСШАУкраинаСергей МироновИгорь КирилловВооруженные силы РФМинистерство обороны СШАГосдума РФ
 
 
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