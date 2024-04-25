В Госдуме прокомментировали планы США развернуть в Монголии биолаборатории
Миронов: планы США развернуть в Монголии сеть биолабораторий вызывают опасения
© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Намерения США развернуть в Монголии сеть биологических лабораторий вызывают серьезные опасения, заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
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"Серьезную озабоченность вызывают намерения Соединенных Штатов развернуть в Монголии сеть биологических лабораторий по изучению воздействия на человека возбудителей опасных инфекционных болезней. Чем занимались такие лаборатории на территории Украины, мы уже знаем…. Хотелось бы, чтобы наши друзья в Монголии те же самые трудности не испытали", - заявил Миронов на полях Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы российско-монгольского сотрудничества".
Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине
15 августа 2023, 05:58
В 2023 году генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что США намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. По его словам, действовать предполагается по уже отработанной схеме, когда к реализации планов Пентагона привлекаются гражданские министерства и посреднические организации, включая Центры по контролю и профилактике инфекций Си-Ди-Си.
Министерство иностранных дел Монголии категорически отрицает эту информацию.