https://ria.ru/20240425/bezrabotitsa-1942288078.html

Путин оценил уровень безработицы в России

Путин оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 25.04.2024

Путин оценил уровень безработицы в России

В России рекордно низкая безработица, она составляет менее 3%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:45

2024-04-25T15:45

2024-04-25T15:45

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России рекордно низкая безработица, она составляет менее 3%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня в России рекордно низкая безработица – менее 3%. Что особенно важно, мы сократили ее так называемую структурную компоненту", - сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

https://ria.ru/20230921/bezrabotitsa-1897879622.html

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2024

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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей