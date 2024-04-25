https://ria.ru/20240425/bezrabotitsa-1942288078.html
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 25.04.2024
Путин оценил уровень безработицы в России
В России рекордно низкая безработица, она составляет менее 3%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:45
2024-04-25T15:45
2024-04-25T15:45
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России рекордно низкая безработица, она составляет менее 3%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня в России рекордно низкая безработица – менее 3%. Что особенно важно, мы сократили ее так называемую структурную компоненту", - сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://ria.ru/20230921/bezrabotitsa-1897879622.html
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин: в России рекордно низкая безработица, она составляет менее трех процентов