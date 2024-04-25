https://ria.ru/20240425/bezrabotitsa-1942282760.html
Путин заявил о снижении молодежной безработицы
Путин заявил о снижении молодежной безработицы - РИА Новости, 25.04.2024
Путин заявил о снижении молодежной безработицы
В России заметно снизилась молодежная безработица и безработица в целом в тех регионах, где она традиционно была выше, чем в среднем по стране, заявил президент РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:30
2024-04-25T15:30
2024-04-25T15:42
россия
владимир путин
безработица
общество
российский союз промышленников и предпринимателей
северный кавказ
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России заметно снизилась молодежная безработица и безработица в целом в тех регионах, где она традиционно была выше, чем в среднем по стране, заявил президент РФ Владимир Путин."Значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой. Она там остается выше, чем в среднем по стране. Скажем, на Северном Кавказе она была высокая: молодежная (безработица – ред.) была 10,7%, сейчас она 6,7%", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Он добавил, что в целом на Северном Кавказе раньше безработица составляла 13,9%, а сейчас снизилась до 9,7%. "Почти на 4% снизилась", - отметил президент.
https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941100299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безработица, общество, российский союз промышленников и предпринимателей, северный кавказ
Россия, Владимир Путин, Безработица, Общество, Российский союз промышленников и предпринимателей, Северный Кавказ
Путин заявил о снижении молодежной безработицы
Путин: безработица заметно снизилась в тех регионах, где традиционно была выше