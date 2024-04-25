https://ria.ru/20240425/bezrabotitsa-1942282760.html

Путин заявил о снижении молодежной безработицы

Путин заявил о снижении молодежной безработицы - РИА Новости, 25.04.2024

Путин заявил о снижении молодежной безработицы

В России заметно снизилась молодежная безработица и безработица в целом в тех регионах, где она традиционно была выше, чем в среднем по стране, заявил президент РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:30

2024-04-25T15:30

2024-04-25T15:42

россия

владимир путин

безработица

общество

российский союз промышленников и предпринимателей

северный кавказ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_044c64638a5802bfbe3b7cc68fee8606.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России заметно снизилась молодежная безработица и безработица в целом в тех регионах, где она традиционно была выше, чем в среднем по стране, заявил президент РФ Владимир Путин."Значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой. Она там остается выше, чем в среднем по стране. Скажем, на Северном Кавказе она была высокая: молодежная (безработица – ред.) была 10,7%, сейчас она 6,7%", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Он добавил, что в целом на Северном Кавказе раньше безработица составляла 13,9%, а сейчас снизилась до 9,7%. "Почти на 4% снизилась", - отметил президент.

https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941100299.html

россия

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, безработица, общество, российский союз промышленников и предпринимателей, северный кавказ