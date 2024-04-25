https://ria.ru/20240425/belorusy-1942233668.html

Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти

Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти - РИА Новости, 25.04.2024

Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны знают места подготовки белорусов в тренировочных лагерях в Европе для смены власти в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:59

2024-04-25T11:59

2024-04-25T12:01

в мире

белоруссия

европа

польша

александр лукашенко

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны знают места подготовки белорусов в тренировочных лагерях в Европе для смены власти в республике. "Продолжается вербовка радикально настроенных белорусских граждан в соответствующее подразделение (для смены власти в Белоруссии - ред.), а также их обучение в Польше, в странах Балтии, в других европейских государствах. Точки и дислокацию знаем до миллиметра - и их количество", - заявил Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании. Он заявил, что после получения навыков в тренировочных лагерях белорусов отправляют на фронт на Украину для отработки полученных знаний на практике. В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240424/nato-1942045336.html

белоруссия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, европа, польша, александр лукашенко