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Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти - РИА Новости, 25.04.2024
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11:59 25.04.2024 (обновлено: 12:01 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/belorusy-1942233668.html
Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти
Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти - РИА Новости, 25.04.2024
Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны знают места подготовки белорусов в тренировочных лагерях в Европе для смены власти в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:59
2024-04-25T12:01
в мире
белоруссия
европа
польша
александр лукашенко
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны знают места подготовки белорусов в тренировочных лагерях в Европе для смены власти в республике. "Продолжается вербовка радикально настроенных белорусских граждан в соответствующее подразделение (для смены власти в Белоруссии - ред.), а также их обучение в Польше, в странах Балтии, в других европейских государствах. Точки и дислокацию знаем до миллиметра - и их количество", - заявил Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании. Он заявил, что после получения навыков в тренировочных лагерях белорусов отправляют на фронт на Украину для отработки полученных знаний на практике. В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240424/nato-1942045336.html
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в мире, белоруссия, европа, польша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Европа, Польша, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти

Лукашенко: спецслужбы знают места подготовки белорусов в Европе для смены власти

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны знают места подготовки белорусов в тренировочных лагерях в Европе для смены власти в республике.
"Продолжается вербовка радикально настроенных белорусских граждан в соответствующее подразделение (для смены власти в Белоруссии - ред.), а также их обучение в Польше, в странах Балтии, в других европейских государствах. Точки и дислокацию знаем до миллиметра - и их количество", - заявил Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании. Он заявил, что после получения навыков в тренировочных лагерях белорусов отправляют на фронт на Украину для отработки полученных знаний на практике.
В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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В миреБелоруссияЕвропаПольшаАлександр Лукашенко
 
 
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