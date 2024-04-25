https://ria.ru/20240425/belorusy-1942233668.html
Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти
Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти - РИА Новости, 25.04.2024
Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны знают места подготовки белорусов в тренировочных лагерях в Европе для смены власти в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:59
2024-04-25T11:59
2024-04-25T12:01
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белоруссия
европа
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александр лукашенко
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны знают места подготовки белорусов в тренировочных лагерях в Европе для смены власти в республике. "Продолжается вербовка радикально настроенных белорусских граждан в соответствующее подразделение (для смены власти в Белоруссии - ред.), а также их обучение в Польше, в странах Балтии, в других европейских государствах. Точки и дислокацию знаем до миллиметра - и их количество", - заявил Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании. Он заявил, что после получения навыков в тренировочных лагерях белорусов отправляют на фронт на Украину для отработки полученных знаний на практике. В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240424/nato-1942045336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, европа, польша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Европа, Польша, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти
Лукашенко: спецслужбы знают места подготовки белорусов в Европе для смены власти