https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942273914.html

Новая военная доктрина Белоруссии учитывает опыт СВО, заявило Минобороны

Новая военная доктрина Белоруссии учитывает опыт СВО, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.04.2024

Новая военная доктрина Белоруссии учитывает опыт СВО, заявило Минобороны

Новая военная доктрина Белоруссии учитывает опыт спецоперации России на Украине, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:45

2024-04-25T14:45

2024-04-25T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

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виктор хренин

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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Новая военная доктрина Белоруссии учитывает опыт спецоперации России на Украине, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин. На полях Всебелорусского народного собрания (ВНС) министру задали вопрос, учитывает ли новая военная доктрина Белоруссии опыт СВО. "Конечно. Мы закрыли не только опыт СВО, но и "белые пятна" опыта 2020 года, в том числе применения военной силы в мирное время", - сказал Хренин. ВНС в новом конституционном статусе прошло во дворце Республики в центре Минска. В четверг собрание утвердило новые военную доктрину и концепцию нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240412/voyna-1939616968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, украина, виктор хренин