https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942260006.html
Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, заявили в Белоруссии
Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 25.04.2024
Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, заявили в Белоруссии
Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, поскольку это разрушит экономику страны и приведет к обострению кризисов, заявил министр обороны Белоруссии... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:43
2024-04-25T13:43
2024-04-25T13:43
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виктор хренин
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, поскольку это разрушит экономику страны и приведет к обострению кризисов, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. "Опасно не только скатывание государства к гонке вооружений, но и втягивание государства в гонку вооружений. Ведь мы прекрасно знаем и понимаем, что если нас втянут в гонку вооружения, то это одна из форм разрушения государства. Будет разрушена экономика, это вынудит государство отказаться от социальных гарантий населению", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). По его словам, любая гонка вооружений приводит лишь к обострению кризисов и созданию условий для развязыванию военных конфликтов. Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942250656.html
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РИА Новости
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в мире, минск, белоруссия, виктор хренин
В мире, Минск, Белоруссия, Виктор Хренин
Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, заявили в Белоруссии
Минобороны Белоруссии: гонка вооружений разрушает экономику
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, поскольку это разрушит экономику страны и приведет к обострению кризисов, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Опасно не только скатывание государства к гонке вооружений, но и втягивание государства в гонку вооружений. Ведь мы прекрасно знаем и понимаем, что если нас втянут в гонку вооружения, то это одна из форм разрушения государства. Будет разрушена экономика, это вынудит государство отказаться от социальных гарантий населению", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
По его словам, любая гонка вооружений приводит лишь к обострению кризисов и созданию условий для развязыванию военных конфликтов.
Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.