https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942260006.html

Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, заявили в Белоруссии

Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 25.04.2024

Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, заявили в Белоруссии

Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, поскольку это разрушит экономику страны и приведет к обострению кризисов, заявил министр обороны Белоруссии... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:43

2024-04-25T13:43

2024-04-25T13:43

в мире

минск

белоруссия

виктор хренин

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, поскольку это разрушит экономику страны и приведет к обострению кризисов, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. "Опасно не только скатывание государства к гонке вооружений, но и втягивание государства в гонку вооружений. Ведь мы прекрасно знаем и понимаем, что если нас втянут в гонку вооружения, то это одна из форм разрушения государства. Будет разрушена экономика, это вынудит государство отказаться от социальных гарантий населению", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). По его словам, любая гонка вооружений приводит лишь к обострению кризисов и созданию условий для развязыванию военных конфликтов. Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942250656.html

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минск

белоруссия

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Дарья Буймова

в мире, минск, белоруссия, виктор хренин