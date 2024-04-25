Рейтинг@Mail.ru
Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942260006.html
Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, заявили в Белоруссии
Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 25.04.2024
Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, заявили в Белоруссии
Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, поскольку это разрушит экономику страны и приведет к обострению кризисов, заявил министр обороны Белоруссии... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:43
2024-04-25T13:43
в мире
минск
белоруссия
виктор хренин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/34/1562663497_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a54136f8fdbeab115613a424cb5678d5.jpg
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, поскольку это разрушит экономику страны и приведет к обострению кризисов, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. "Опасно не только скатывание государства к гонке вооружений, но и втягивание государства в гонку вооружений. Ведь мы прекрасно знаем и понимаем, что если нас втянут в гонку вооружения, то это одна из форм разрушения государства. Будет разрушена экономика, это вынудит государство отказаться от социальных гарантий населению", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). По его словам, любая гонка вооружений приводит лишь к обострению кризисов и созданию условий для развязыванию военных конфликтов. Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942250656.html
https://ria.ru/20230525/nato-1874064671.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/34/1562663497_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_fcd091463cc532b2ba6838515c85c168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, белоруссия, виктор хренин
В мире, Минск, Белоруссия, Виктор Хренин
Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, заявили в Белоруссии

Минобороны Белоруссии: гонка вооружений разрушает экономику

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Минск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Минск не хочет быть втянут в гонку вооружений, поскольку это разрушит экономику страны и приведет к обострению кризисов, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Опасно не только скатывание государства к гонке вооружений, но и втягивание государства в гонку вооружений. Ведь мы прекрасно знаем и понимаем, что если нас втянут в гонку вооружения, то это одна из форм разрушения государства. Будет разрушена экономика, это вынудит государство отказаться от социальных гарантий населению", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Минобороны Белоруссии рассказали о военной доктрине
Вчера, 13:03
По его словам, любая гонка вооружений приводит лишь к обострению кризисов и созданию условий для развязыванию военных конфликтов.
Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Эксперт объяснил, почему НАТО не сможет начать новую гонку вооружений
25 мая 2023, 12:53
 
В миреМинскБелоруссияВиктор Хренин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала