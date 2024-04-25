https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942255286.html
Оппозиция планирует захватить Кобринский район, заявил Лукашенко
Оппозиция планирует захватить Кобринский район, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
Оппозиция планирует захватить Кобринский район, заявил Лукашенко
Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:24
2024-04-25T13:24
2024-04-25T13:33
в мире
белоруссия
нато
александр лукашенко
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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко."Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240424/nato-1942045336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, нато, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, НАТО, Александр Лукашенко
Оппозиция планирует захватить Кобринский район, заявил Лукашенко
Лукашенко: оппозиция планирует захватить Кобринский район и обратиться к НАТО
МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска
. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.