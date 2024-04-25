https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942255286.html

Оппозиция планирует захватить Кобринский район, заявил Лукашенко

Оппозиция планирует захватить Кобринский район, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024

Оппозиция планирует захватить Кобринский район, заявил Лукашенко

Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:24

2024-04-25T13:24

2024-04-25T13:33

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белоруссия

нато

александр лукашенко

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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко."Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240424/nato-1942045336.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, нато, александр лукашенко