https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942253501.html

На Украине подготовили до тысячи белорусских боевиков, сообщил КГБ

На Украине подготовили до тысячи белорусских боевиков, сообщил КГБ - РИА Новости, 25.04.2024

На Украине подготовили до тысячи белорусских боевиков, сообщил КГБ

Подготовленные на Украине боевики из числа крайних радикалов планируют захват приграничного белорусского населенного пункта, заявил в четверг председатель... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:15

2024-04-25T13:15

2024-04-25T13:49

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Подготовленные на Украине боевики из числа крайних радикалов планируют захват приграничного белорусского населенного пункта, заявил в четверг председатель белорусского комитета госбезопасности Иван Тертель."Особую озабоченность вызывает политика украинских властей, пригревших на своей территории крайних радикалов, из которых сформированы так называемые "Белорусский добровольческий корпус", "полк Калиновского", батальоны "Волод", "Террор", "Литвин" и прочие. Боевики указанных формирований, что достоверно известно спецслужбам сопредельного государства, вынашивают намерения вооруженного вторжения на территорию Белоруссии с захватом одного из приграничных населенных пунктов и перемещением туда подготовленной за рубежом оккупационной администрации", - сказал Тертель, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). По его словам, всего на территории Украины прошли различные стадии подготовки до тысячи боевиков, которых планируется задействовать для реализации указанных планов.Он отметил, что в Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно с предполагаемым вторжением незаконных вооруженных формирований в республику. "За счет финансовых средств американских, немецких, шведских и польских фондов в Минске, областных и районных центрах предпринимаются попытки создания скрытых экстремистских ячеек, нацеленных на активизацию террористической деятельности, согласованной по времени со вторжением незаконных вооруженных формирований на нашу территорию", - сказал Тертель.Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет проекты военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240126/belorussiya-1923642509.html

https://ria.ru/20240120/diversanty-1922547796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, кгб белоруссии