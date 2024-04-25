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В Минобороны Белоруссии рассказали о военной доктрине - РИА Новости, 25.04.2024
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13:03 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942250656.html
В Минобороны Белоруссии рассказали о военной доктрине
В Минобороны Белоруссии рассказали о военной доктрине - РИА Новости, 25.04.2024
В Минобороны Белоруссии рассказали о военной доктрине
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил в четверг, что новая военная доктрина позволила закрыть "белые пятна" в вопросах применения военной силы в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:03
2024-04-25T13:03
в мире
белоруссия
минск
виктор хренин
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил в четверг, что новая военная доктрина позволила закрыть "белые пятна" в вопросах применения военной силы в мирное время. "Мы закрыли "белые пятна" в вопросах применения военной силы в мирное время, уточнили систему операций вооруженных сил… Мы по новому уточнили положение нашей военной политики", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС) и рассказывая о новой военной доктрине.По его словам, в работе над доктриной участвовали практически все государственные органы. Новые подходы к реализации военной политики Белоруссии широко обсуждались и среди общественности. "На сегодняшний день вооруженные силы обладают всеми необходимыми составными компонентами для того, чтобы выполнять свои задачи в мирное время, и в том числе и в военное", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС)."Нами была проведена работа по размещению нестратегического ядерного оружия на нашей территории. Это наш действенный ответ на агрессивную политику не дружественных нам государств. Мы надеемся, что руководители этих государств услышат и перестанут нагнетать обстановку", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС)."Это не ядерный шантаж или запугивание. Это возможность защитить наше государство, обеспечить мир нашим людям. Именно исходя из этой логики мы и принимали эти решения и, соответственно, отразили это в проекте нашей новой военной доктрины. В положении доктрины размещение нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на нашей территории мы рассматриваем как важную составную часть превентивного сдерживания потенциального противника", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС)."Мы также впервые открыто обращаем внимание международного сообщества на региональные амбиции руководства Польши, которая может попытаться достичь их военной силой", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Он также сообщил, что с учетом всех внесенных изменений и дополнений разработанный проект военной доктрины – это "фактически новый документ". "В развитии действующей редакции в нем реализован целый ряд новшеств. Документ стал носить адресный характер, в нем четко названы источники угроз для Республики Беларусь, дана оценка вероятности развязывания военных конфликтов различного вида, включая развязывание внутреннего конфликта руками псевдобелорусских экстремистских организаций типа "Полка Калиновского" и им подобного", - отметил Хренин."Мы осуждаем любой военный конфликт как средство реализации политики и придерживаемся принципов мирного урегулирования споров, равенства государств, невмешательства во внутренние дела, а также других общепризнанных принципов и норм международного права. Мы также заявили о готовности выступать площадкой для мирного урегулирования конфликтов и запуска глобального диалога по безопасности", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922653470.html
https://ria.ru/20240131/doktrina-1924640249.html
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в мире, белоруссия, минск, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Минск, Виктор Хренин
В Минобороны Белоруссии рассказали о военной доктрине

Минобороны Белоруссии: военная доктрина закроет белые пятна при применении силы

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПлощадь Победы в Минске
Площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил в четверг, что новая военная доктрина позволила закрыть "белые пятна" в вопросах применения военной силы в мирное время.
"Мы закрыли "белые пятна" в вопросах применения военной силы в мирное время, уточнили систему операций вооруженных сил… Мы по новому уточнили положение нашей военной политики", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС) и рассказывая о новой военной доктрине.
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По его словам, в работе над доктриной участвовали практически все государственные органы. Новые подходы к реализации военной политики Белоруссии широко обсуждались и среди общественности.
"На сегодняшний день вооруженные силы обладают всеми необходимыми составными компонентами для того, чтобы выполнять свои задачи в мирное время, и в том числе и в военное", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
"Нами была проведена работа по размещению нестратегического ядерного оружия на нашей территории. Это наш действенный ответ на агрессивную политику не дружественных нам государств. Мы надеемся, что руководители этих государств услышат и перестанут нагнетать обстановку", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
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"Это не ядерный шантаж или запугивание. Это возможность защитить наше государство, обеспечить мир нашим людям. Именно исходя из этой логики мы и принимали эти решения и, соответственно, отразили это в проекте нашей новой военной доктрины. В положении доктрины размещение нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на нашей территории мы рассматриваем как важную составную часть превентивного сдерживания потенциального противника", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
«
"Мы также впервые открыто обращаем внимание международного сообщества на региональные амбиции руководства Польши, которая может попытаться достичь их военной силой", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Он также сообщил, что с учетом всех внесенных изменений и дополнений разработанный проект военной доктрины – это "фактически новый документ". "В развитии действующей редакции в нем реализован целый ряд новшеств. Документ стал носить адресный характер, в нем четко названы источники угроз для Республики Беларусь, дана оценка вероятности развязывания военных конфликтов различного вида, включая развязывание внутреннего конфликта руками псевдобелорусских экстремистских организаций типа "Полка Калиновского" и им подобного", - отметил Хренин.
"Мы осуждаем любой военный конфликт как средство реализации политики и придерживаемся принципов мирного урегулирования споров, равенства государств, невмешательства во внутренние дела, а также других общепризнанных принципов и норм международного права. Мы также заявили о готовности выступать площадкой для мирного урегулирования конфликтов и запуска глобального диалога по безопасности", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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