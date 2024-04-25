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Белоруссия не относится ни к одной стране как к врагу, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.04.2024
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12:43 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942244555.html
Белоруссия не относится ни к одной стране как к врагу, заявило Минобороны
Белоруссия не относится ни к одной стране как к врагу, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.04.2024
Белоруссия не относится ни к одной стране как к врагу, заявило Минобороны
Новая военная доктрина Белоруссии состоит в том, что страна ни к одному народу не относится как к врагу независимо от действий властей других стран, но при этом РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:43
2024-04-25T12:43
в мире
белоруссия
виктор хренин
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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Новая военная доктрина Белоруссии состоит в том, что страна ни к одному народу не относится как к врагу независимо от действий властей других стран, но при этом считает правомерным применение всех имеющихся сил и средств для предотвращения агрессии против Минска либо ее отражения, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин. "Новая военная доктрина заключается в том, что Республика Беларусь ни к одному народу не относится как к своему врагу вне зависимости от действий правительства других государств", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). При этом, подчеркнул он, Минск считает правомерным применение всех имеющихся сил и средств для превентивных мер по предотвращению агрессии против Белоруссии или ее отражения. ВНС в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240425/polsha-1942226713.html
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в мире, белоруссия, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Виктор Хренин
Белоруссия не относится ни к одной стране как к врагу, заявило Минобороны

Хренин: Минск не относится ни к одной стране как к врагу независимо от властей

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Новая военная доктрина Белоруссии состоит в том, что страна ни к одному народу не относится как к врагу независимо от действий властей других стран, но при этом считает правомерным применение всех имеющихся сил и средств для предотвращения агрессии против Минска либо ее отражения, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.
"Новая военная доктрина заключается в том, что Республика Беларусь ни к одному народу не относится как к своему врагу вне зависимости от действий правительства других государств", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). При этом, подчеркнул он, Минск считает правомерным применение всех имеющихся сил и средств для превентивных мер по предотвращению агрессии против Белоруссии или ее отражения.
ВНС в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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