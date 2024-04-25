https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942244555.html

Белоруссия не относится ни к одной стране как к врагу, заявило Минобороны

Белоруссия не относится ни к одной стране как к врагу, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.04.2024

Белоруссия не относится ни к одной стране как к врагу, заявило Минобороны

Новая военная доктрина Белоруссии состоит в том, что страна ни к одному народу не относится как к врагу независимо от действий властей других стран, но при этом РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:43

2024-04-25T12:43

2024-04-25T12:43

в мире

белоруссия

виктор хренин

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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Новая военная доктрина Белоруссии состоит в том, что страна ни к одному народу не относится как к врагу независимо от действий властей других стран, но при этом считает правомерным применение всех имеющихся сил и средств для предотвращения агрессии против Минска либо ее отражения, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин. "Новая военная доктрина заключается в том, что Республика Беларусь ни к одному народу не относится как к своему врагу вне зависимости от действий правительства других государств", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). При этом, подчеркнул он, Минск считает правомерным применение всех имеющихся сил и средств для превентивных мер по предотвращению агрессии против Белоруссии или ее отражения. ВНС в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240425/polsha-1942226713.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, виктор хренин