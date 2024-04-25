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В Белоруссии оценили военную активность стран ЕС рядом с границей - РИА Новости, 25.04.2024
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10:59 25.04.2024 (обновлено: 11:04 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942216987.html
В Белоруссии оценили военную активность стран ЕС рядом с границей
В Белоруссии оценили военную активность стран ЕС рядом с границей - РИА Новости, 25.04.2024
В Белоруссии оценили военную активность стран ЕС рядом с границей
Военная активность в соседних с Белоруссией странах ЕС не способствует разрядке обстановки и ведет к эскалации, заявил госсекретарь совбеза республики Александр РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:59
2024-04-25T11:04
в мире
белоруссия
польша
литва
александр вольфович
евросоюз
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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Военная активность в соседних с Белоруссией странах ЕС не способствует разрядке обстановки и ведет к эскалации, заявил госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович. "Развертывание новых (воинских – ред.) соединений на территории сопредельных государств, Литвы в частности… Эта военная активность, эти группировки, которые сегодня создаются на территории наших соседних государств – Польши, прибалтийских государств – не способствуют разрядке международной обстановки, не способствуют доброжелательным отношениям и ведут к эскалации. Это искра, которая может вспыхнуть в любой момент – и мало не покажется не только белорусскому и российскому народу, но и народу Польши и Прибалтики. Как они этого не могут понять? Не будут боевые действия идти только на территории Белоруссии - пламя охватит все соседнее", - сказал Вольфович журналистам.
https://ria.ru/20231113/polsha-1909104288.html
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в мире, белоруссия, польша, литва, александр вольфович, евросоюз
В мире, Белоруссия, Польша, Литва, Александр Вольфович, Евросоюз
В Белоруссии оценили военную активность стран ЕС рядом с границей

Вольфович: военная активность в соседних с Белоруссией странах ведет к эскалации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Военная активность в соседних с Белоруссией странах ЕС не способствует разрядке обстановки и ведет к эскалации, заявил госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович.
«
"Развертывание новых (воинских – ред.) соединений на территории сопредельных государств, Литвы в частности… Эта военная активность, эти группировки, которые сегодня создаются на территории наших соседних государств – Польши, прибалтийских государств – не способствуют разрядке международной обстановки, не способствуют доброжелательным отношениям и ведут к эскалации. Это искра, которая может вспыхнуть в любой момент – и мало не покажется не только белорусскому и российскому народу, но и народу Польши и Прибалтики. Как они этого не могут понять? Не будут боевые действия идти только на территории Белоруссии - пламя охватит все соседнее", - сказал Вольфович журналистам.
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В миреБелоруссияПольшаЛитваАлександр ВольфовичЕвросоюз
 
 
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