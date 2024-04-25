https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942216987.html

В Белоруссии оценили военную активность стран ЕС рядом с границей

В Белоруссии оценили военную активность стран ЕС рядом с границей - РИА Новости, 25.04.2024

В Белоруссии оценили военную активность стран ЕС рядом с границей

Военная активность в соседних с Белоруссией странах ЕС не способствует разрядке обстановки и ведет к эскалации, заявил госсекретарь совбеза республики Александр РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:59

2024-04-25T10:59

2024-04-25T11:04

в мире

белоруссия

польша

литва

александр вольфович

евросоюз

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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Военная активность в соседних с Белоруссией странах ЕС не способствует разрядке обстановки и ведет к эскалации, заявил госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович. "Развертывание новых (воинских – ред.) соединений на территории сопредельных государств, Литвы в частности… Эта военная активность, эти группировки, которые сегодня создаются на территории наших соседних государств – Польши, прибалтийских государств – не способствуют разрядке международной обстановки, не способствуют доброжелательным отношениям и ведут к эскалации. Это искра, которая может вспыхнуть в любой момент – и мало не покажется не только белорусскому и российскому народу, но и народу Польши и Прибалтики. Как они этого не могут понять? Не будут боевые действия идти только на территории Белоруссии - пламя охватит все соседнее", - сказал Вольфович журналистам.

https://ria.ru/20231113/polsha-1909104288.html

белоруссия

польша

литва

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в мире, белоруссия, польша, литва, александр вольфович, евросоюз