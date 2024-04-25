Рейтинг@Mail.ru
В Литве и Польше производят дроны для ударов по Белоруссии, заявили в КГБ - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 25.04.2024 (обновлено: 13:41 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/belorussii-1942252128.html
В Литве и Польше производят дроны для ударов по Белоруссии, заявили в КГБ
В Литве и Польше производят дроны для ударов по Белоруссии, заявили в КГБ - РИА Новости, 25.04.2024
В Литве и Польше производят дроны для ударов по Белоруссии, заявили в КГБ
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для ударов по важным объектам в республике. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:10
2024-04-25T13:41
в мире
литва
польша
украинский демократический альянс за реформы (удар)
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150927/35/1509273546_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_55296029fb27c7450283937470c30350.jpg
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для ударов по важным объектам в республике."В Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам на территории Белоруссии", - сказал Тертель, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://radiosputnik.ru/20240425/lukashenko-1942253184.html
литва
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150927/35/1509273546_200:0:1036:627_1920x0_80_0_0_36dc06b75f66c0f16b10f9b29e46f458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, польша, украинский демократический альянс за реформы (удар), белоруссия
В мире, Литва, Польша, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Белоруссия
В Литве и Польше производят дроны для ударов по Белоруссии, заявили в КГБ

КГБ Белоруссии: в Литве и Польше радикалы хотят ударить дронами по стране

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник КГБ Белоруссии
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Сотрудник КГБ Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для ударов по важным объектам в республике.
«
"В Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам на территории Белоруссии", - сказал Тертель, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на Заседании VII Всебелорусского народного собрания - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
"Тихушки" и "лохушки" хотят уничтожить Белоруссию, заявил Лукашенко
Вчера, 13:15
 
В миреЛитваПольшаУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Белоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала