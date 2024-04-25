https://ria.ru/20240425/belorussii-1942252128.html

В Литве и Польше производят дроны для ударов по Белоруссии, заявили в КГБ

В Литве и Польше производят дроны для ударов по Белоруссии, заявили в КГБ - РИА Новости, 25.04.2024

В Литве и Польше производят дроны для ударов по Белоруссии, заявили в КГБ

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для ударов по важным объектам в республике. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:10

2024-04-25T13:10

2024-04-25T13:41

в мире

литва

польша

украинский демократический альянс за реформы (удар)

белоруссия

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для ударов по важным объектам в республике."В Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам на территории Белоруссии", - сказал Тертель, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://radiosputnik.ru/20240425/lukashenko-1942253184.html

литва

польша

белоруссия

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в мире, литва, польша, украинский демократический альянс за реформы (удар), белоруссия