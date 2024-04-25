В Белоруссии заявили об агрессивности Польши и стран Балтии
Глава Минобороны Белоруссии Хренин: агрессивность Польши и стран Балтии растет
© Фото : Mariusz Błaszczak/TwitterПротивотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России
© Фото : Mariusz Błaszczak/Twitter
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России. Архивное фото
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Агрессивность руководства Польши и стран Прибалтики по отношению к Белоруссии повысилась, и эта тенденция будет усиливаться, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.
"Существенно повысилась агрессивность политики руководства Польши и стран Балтии. Идет их активная милитаризация и формирование образа врага из республики Белоруссии. Это нарушает сложившийся баланс сил в регионе и стратегическую стабильность в целом. И по нашему мнению в обозримой перспективе данная тенденция только усилится", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.