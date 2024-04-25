https://ria.ru/20240425/bellorussiya-1942245773.html

В Белоруссии заявили об агрессивности Польши и стран Балтии

В Белоруссии заявили об агрессивности Польши и стран Балтии - РИА Новости, 25.04.2024

В Белоруссии заявили об агрессивности Польши и стран Балтии

Агрессивность руководства Польши и стран Прибалтики по отношению к Белоруссии повысилась, и эта тенденция будет усиливаться, заявил белорусский министр обороны... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:48

2024-04-25T12:48

2024-04-25T12:48

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польша

прибалтика

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Агрессивность руководства Польши и стран Прибалтики по отношению к Белоруссии повысилась, и эта тенденция будет усиливаться, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин. "Существенно повысилась агрессивность политики руководства Польши и стран Балтии. Идет их активная милитаризация и формирование образа врага из республики Белоруссии. Это нарушает сложившийся баланс сил в регионе и стратегическую стабильность в целом. И по нашему мнению в обозримой перспективе данная тенденция только усилится", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240119/mo-1922281503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, польша, прибалтика, виктор хренин, балтия