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В Белоруссии заявили об агрессивности Польши и стран Балтии - РИА Новости, 25.04.2024
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12:48 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/bellorussiya-1942245773.html
В Белоруссии заявили об агрессивности Польши и стран Балтии
В Белоруссии заявили об агрессивности Польши и стран Балтии - РИА Новости, 25.04.2024
В Белоруссии заявили об агрессивности Польши и стран Балтии
Агрессивность руководства Польши и стран Прибалтики по отношению к Белоруссии повысилась, и эта тенденция будет усиливаться, заявил белорусский министр обороны... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:48
2024-04-25T12:48
в мире
белоруссия
польша
прибалтика
виктор хренин
балтия
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Агрессивность руководства Польши и стран Прибалтики по отношению к Белоруссии повысилась, и эта тенденция будет усиливаться, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин. "Существенно повысилась агрессивность политики руководства Польши и стран Балтии. Идет их активная милитаризация и формирование образа врага из республики Белоруссии. Это нарушает сложившийся баланс сил в регионе и стратегическую стабильность в целом. И по нашему мнению в обозримой перспективе данная тенденция только усилится", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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в мире, белоруссия, польша, прибалтика, виктор хренин, балтия
В мире, Белоруссия, Польша, Прибалтика, Виктор Хренин, Балтия
В Белоруссии заявили об агрессивности Польши и стран Балтии

Глава Минобороны Белоруссии Хренин: агрессивность Польши и стран Балтии растет

© Фото : Mariusz Błaszczak/TwitterПротивотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Mariusz Błaszczak/Twitter
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Агрессивность руководства Польши и стран Прибалтики по отношению к Белоруссии повысилась, и эта тенденция будет усиливаться, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.
"Существенно повысилась агрессивность политики руководства Польши и стран Балтии. Идет их активная милитаризация и формирование образа врага из республики Белоруссии. Это нарушает сложившийся баланс сил в регионе и стратегическую стабильность в целом. И по нашему мнению в обозримой перспективе данная тенденция только усилится", - сказал Хренин, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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В миреБелоруссияПольшаПрибалтикаВиктор ХренинБалтия
 
 
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