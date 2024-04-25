https://ria.ru/20240425/belgorod-1942256435.html

В Белгороде устанавливают происхождение "желтых осадков"

В Белгороде устанавливают происхождение "желтых осадков" - РИА Новости, 25.04.2024

В Белгороде устанавливают происхождение "желтых осадков"

Ученые из Белгородского государственного университета (НИУ БелГУ) провели анализ "желтых осадков", выпавших в среду в Белгороде, и выяснили, что в составе есть... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:29

2024-04-25T13:29

2024-04-25T14:29

белгород

общество

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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Ученые из Белгородского государственного университета (НИУ БелГУ) провели анализ "желтых осадков", выпавших в среду в Белгороде, и выяснили, что в составе есть песок, при этом в местном гидрометеоцентре считают, что он не из пустыни Сахара. В соцсетях разошлись фото и видео жителей Белгорода с желтым небом и желтыми осадками, следы от которых хорошо были видны на автомобилях. Предполагалось, что это могут быть последствия песчаных бурь из пустыни Сахара. Начальник Белгородского центра по гидрометеорологии Лидия Решетникова рассказала РИА Новости, что вероятность попадания песчаных частиц из Сахары в Белгородскую область крайне мала. "Расстояние до Сахары очень велико, поэтому маловероятно, что песок мог быть перенесен из этого региона… Скорее всего, это связано с местными источниками пыли", - отметила Решетникова. Как подчеркнула эксперт, весенний период характеризуется регулярным наблюдением таких пылевых вкраплений в воздухе, что обусловлено высыханием почвы и активным цветением растений. Кроме того, в эти дни в Белгороде отмечался сильный ветер, который мог поднять в воздух пыль и пыльцу. По словам Решетниковой, в этот период часто наблюдаются такие явления, связанные с переносом пыли с Юга. Это может быть связано с засушливыми калмыцкими степями, где весной на поверхностях большое количество песка. Сильные ветры поднимают его в атмосферу. "Чтобы точно определить, откуда пришел этот песок, необходим химический анализ пыли, осевшей на поверхностях. Только так можно будет установить, является ли он характерным для нашей территории или нет", - пояснила Решетникова. Директор инжинирингового центра НИУ БелГУ, кандидат физико-математических наук Иван Никулин провел анализ состава пыли и, по его утверждениям, в составе настоящий песок. "Это соединение оксидов алюминия и кремния, это основная часть. Также в составе присутствуют железо, кальций, и вот железо как раз и придает ему такой рыжеватый оттенок... Это 100% неорганическое соединение. То есть никакой там пыльцы нет. Вот здесь можно точно утверждать", - сказал Никулин в беседе с РИА Новости. Точное географическое происхождение пыли можно установить путем сравнительного анализа с песками из других регионов. Результаты исследования опубликованы и доступны для ознакомления, уточнил он. "Если с нами коллеги какие-нибудь свяжутся с какого-нибудь другого региона, и выяснится, что у них там похожие пески по такому составу, то значит, с того региона и пришло. Но предположительно, конечно, это вот оттуда, из Сахары", - отметил ученый. По словам Никулина, вредных примесей в образцах не обнаружено.

https://ria.ru/20240425/burya-1942206813.html

https://ria.ru/20240425/sinoptik-1942231404.html

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белгород, общество