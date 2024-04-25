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Источник: турецкие банки ужесточили правила открытия счетов россиянам - РИА Новости, 25.04.2024
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10:30 25.04.2024 (обновлено: 14:49 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/banki-1942210407.html
Источник: турецкие банки ужесточили правила открытия счетов россиянам
Источник: турецкие банки ужесточили правила открытия счетов россиянам - РИА Новости, 25.04.2024
Источник: турецкие банки ужесточили правила открытия счетов россиянам
Турецкие банки усилили контроль при открытии личных счетов гражданами России, сообщил РИА Новости источник в одной из частных кредитных организаций. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:30
2024-04-25T14:49
турция
экономика
россия
анкара (провинция)
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АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Турецкие банки усилили контроль при открытии личных счетов гражданами России, сообщил РИА Новости источник в одной из частных кредитных организаций.Корреспондент агентства обратился в банк в Анкаре с вопросами об условиях открытия банковского счета гражданам России."Мы сначала уведомляем наш головной офис о вашем запросе с соответствующими документами. Там идет процесс расследования вашего обращения, который занимает минимум три дня. Если нам поступает одобрение из головного офиса, то мы открываем счет", — сказал собеседник РИА Новости, просивший сохранить его имя в тайне.По его словам, одно из главных условий для открытия банковского счета гражданину России — внесение неснимаемого депозита минимум в 10 000 долларов США."Вы обязуетесь не снимать эту сумму в течение всей активности вашего счета. В ряде случаев есть ограничения по использованию мобильного приложения или в открытии счета в долларах или лирах. То есть банковские операции вы проводите непосредственно в самом филиале банка, где вам открыли счет", — уточнил источник.На вопрос, бывают ли отказы в открытии счета, он ответил утвердительно."Да, такие случаи есть. Если есть несоответствия с условиями", — подчеркнул источник.Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. Кроме того, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат".При этом источник РИА Новости в кредитной организации заявил, что гражданам России не отказывают в открытии счетов в госбанках, но надо выполнить некоторые условия.Как заявил РИА Новости 22 апреля посол России в Турции Алексей Ерхов, сохраняется и проблема с денежными переводами между двумя странами. По его словам, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.
https://ria.ru/20240220/scheta-1928373671.html
https://ria.ru/20240424/ator-1942125650.html
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турция, экономика, россия, анкара (провинция)
Турция, Экономика, Россия, Анкара (провинция)
Источник: турецкие банки ужесточили правила открытия счетов россиянам

Турецкие банки ужесточили правила открытия счетов россиянам, есть случаи отказа

© iStock.com / murat4artВид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© iStock.com / murat4art
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Турецкие банки усилили контроль при открытии личных счетов гражданами России, сообщил РИА Новости источник в одной из частных кредитных организаций.
Корреспондент агентства обратился в банк в Анкаре с вопросами об условиях открытия банковского счета гражданам России.
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"Мы сначала уведомляем наш головной офис о вашем запросе с соответствующими документами. Там идет процесс расследования вашего обращения, который занимает минимум три дня. Если нам поступает одобрение из головного офиса, то мы открываем счет", — сказал собеседник РИА Новости, просивший сохранить его имя в тайне.
По его словам, одно из главных условий для открытия банковского счета гражданину России — внесение неснимаемого депозита минимум в 10 000 долларов США.
"Вы обязуетесь не снимать эту сумму в течение всей активности вашего счета. В ряде случаев есть ограничения по использованию мобильного приложения или в открытии счета в долларах или лирах. То есть банковские операции вы проводите непосредственно в самом филиале банка, где вам открыли счет", — уточнил источник.
На вопрос, бывают ли отказы в открытии счета, он ответил утвердительно.
"Да, такие случаи есть. Если есть несоответствия с условиями", — подчеркнул источник.
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Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. Кроме того, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат".
При этом источник РИА Новости в кредитной организации заявил, что гражданам России не отказывают в открытии счетов в госбанках, но надо выполнить некоторые условия.
Как заявил РИА Новости 22 апреля посол России в Турции Алексей Ерхов, сохраняется и проблема с денежными переводами между двумя странами. По его словам, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.
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