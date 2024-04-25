https://ria.ru/20240425/banki-1942210407.html
Источник: турецкие банки ужесточили правила открытия счетов россиянам
Источник: турецкие банки ужесточили правила открытия счетов россиянам - РИА Новости, 25.04.2024
Источник: турецкие банки ужесточили правила открытия счетов россиянам
Турецкие банки усилили контроль при открытии личных счетов гражданами России, сообщил РИА Новости источник в одной из частных кредитных организаций. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:30
2024-04-25T10:30
2024-04-25T14:49
турция
экономика
россия
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427611_13:0:3654:2048_1920x0_80_0_0_ebc33f871b7cc5f31e00c0a5f022162e.jpg
АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Турецкие банки усилили контроль при открытии личных счетов гражданами России, сообщил РИА Новости источник в одной из частных кредитных организаций.Корреспондент агентства обратился в банк в Анкаре с вопросами об условиях открытия банковского счета гражданам России."Мы сначала уведомляем наш головной офис о вашем запросе с соответствующими документами. Там идет процесс расследования вашего обращения, который занимает минимум три дня. Если нам поступает одобрение из головного офиса, то мы открываем счет", — сказал собеседник РИА Новости, просивший сохранить его имя в тайне.По его словам, одно из главных условий для открытия банковского счета гражданину России — внесение неснимаемого депозита минимум в 10 000 долларов США."Вы обязуетесь не снимать эту сумму в течение всей активности вашего счета. В ряде случаев есть ограничения по использованию мобильного приложения или в открытии счета в долларах или лирах. То есть банковские операции вы проводите непосредственно в самом филиале банка, где вам открыли счет", — уточнил источник.На вопрос, бывают ли отказы в открытии счета, он ответил утвердительно."Да, такие случаи есть. Если есть несоответствия с условиями", — подчеркнул источник.Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. Кроме того, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат".При этом источник РИА Новости в кредитной организации заявил, что гражданам России не отказывают в открытии счетов в госбанках, но надо выполнить некоторые условия.Как заявил РИА Новости 22 апреля посол России в Турции Алексей Ерхов, сохраняется и проблема с денежными переводами между двумя странами. По его словам, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.
https://ria.ru/20240220/scheta-1928373671.html
https://ria.ru/20240424/ator-1942125650.html
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934377021.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427611_468:0:3199:2048_1920x0_80_0_0_b837eede52f42c0202a35d7a6b85dbb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, экономика, россия, анкара (провинция)
Турция, Экономика, Россия, Анкара (провинция)
Источник: турецкие банки ужесточили правила открытия счетов россиянам
Турецкие банки ужесточили правила открытия счетов россиянам, есть случаи отказа
АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Турецкие банки усилили контроль при открытии личных счетов гражданами России, сообщил РИА Новости источник в одной из частных кредитных организаций.
Корреспондент агентства обратился в банк в Анкаре с вопросами об условиях открытия банковского счета гражданам России.
"Мы сначала уведомляем наш головной офис о вашем запросе с соответствующими документами. Там идет процесс расследования вашего обращения, который занимает минимум три дня. Если нам поступает одобрение из головного офиса, то мы открываем счет", — сказал собеседник РИА Новости, просивший сохранить его имя в тайне.
По его словам, одно из главных условий для открытия банковского счета гражданину России
— внесение неснимаемого депозита минимум в 10 000 долларов США
.
"Вы обязуетесь не снимать эту сумму в течение всей активности вашего счета. В ряде случаев есть ограничения по использованию мобильного приложения или в открытии счета в долларах или лирах. То есть банковские операции вы проводите непосредственно в самом филиале банка, где вам открыли счет", — уточнил источник.
На вопрос, бывают ли отказы в открытии счета, он ответил утвердительно.
"Да, такие случаи есть. Если есть несоответствия с условиями", — подчеркнул источник.
Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции
. Кроме того, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат".
При этом источник РИА Новости в кредитной организации заявил, что гражданам России не отказывают в открытии счетов в госбанках, но надо выполнить некоторые условия.
Как заявил РИА Новости 22 апреля посол России в Турции Алексей Ерхов
, сохраняется и проблема с денежными переводами между двумя странами. По его словам, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.