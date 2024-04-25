https://ria.ru/20240425/banderovtsy-1942274851.html

Посольство России напомнило главе МИД Италии о деяниях киевских властей

Посольство России напомнило главе МИД Италии о деяниях киевских властей - РИА Новости, 25.04.2024

Посольство России напомнило главе МИД Италии о деяниях киевских властей

Посольство России в Риме призвало МИД Италии обратить внимание на деятельность представителей украинских властей, совершающих теракты на территории своей страны РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:51

2024-04-25T14:51

2024-04-25T15:05

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РИМ, 25 апр – РИА Новости. Посольство России в Риме призвало МИД Италии обратить внимание на деятельность представителей украинских властей, совершающих теракты на территории своей страны и в России, напомнив ведомству о зверствах бандеровцев в годы Второй мировой войны, говорится в заявлении дипмиссии в соцсети.Посольство обратило внимание на заявление главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни, который в интервью римской газете Messaggero по случаю Дня освобождения Италии от фашизма и нацистской оккупации "позволил себе приравнять украинских бойцов к итальянским партизанам и солдатам армий антигитлеровской коалиции". Таяни заявил, что хотел бы увидеть на шествиях по случаю освобождения Италии украинские флаги, заявив, что украинцы "тоже борются за свободу". "Уж кому как не главе итальянского внешнеполитического ведомства следовало бы знать, что адепты нынешнего киевского режима, пришедшие к власти в 2014 году в результате кровавого госпереворота, выступают идейными наследниками и политическими последователями лидера националистического движения Степана Бандеры и его приспешников, сотрудничавших с гитлеровцами в годы Второй мировой войны", - заявили в посольстве. Дипмиссия подчеркнула, что "от рук бандеровцев погибли сотни тысяч русских, украинцев, евреев, поляков, а их зверства, которые до сих пор помнят жители Восточной Европы, превосходили по жестокости и дикости преступления даже самых бесчеловечных германских палачей". "Было бы неплохо, если бы в МИД Италии, наконец, обратили внимание на нынешнюю деятельность этих так называемых "борцов за свободу", которые в худших традициях бандеровщины уже совершили десятки террористических актов в своей стране и продолжают сеять террор на территории России, в том числе против философов, писателей, журналистов, политиков и ни в чем не повинных мирных граждан", - говорится в заявлении посольства, которое также призвало Рим "открыть глаза также на то, что вытворяют украинские националисты и на территории самой Италии".

https://ria.ru/20240418/smersh-1940686659.html

https://ria.ru/20231001/galichina-1899513080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, италия, антонио таяни, степан бандера, украина