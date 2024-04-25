Посольство России напомнило главе МИД Италии о деяниях киевских властей
Посольство России напомнило главе МИД Италии о зверствах бандеровцев
© AP Photo / Efrem LukatskyАктивисты националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Активисты националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве. Архивное фото
РИМ, 25 апр – РИА Новости. Посольство России в Риме призвало МИД Италии обратить внимание на деятельность представителей украинских властей, совершающих теракты на территории своей страны и в России, напомнив ведомству о зверствах бандеровцев в годы Второй мировой войны, говорится в заявлении дипмиссии в соцсети.
Посольство обратило внимание на заявление главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни, который в интервью римской газете Messaggero по случаю Дня освобождения Италии от фашизма и нацистской оккупации "позволил себе приравнять украинских бойцов к итальянским партизанам и солдатам армий антигитлеровской коалиции". Таяни заявил, что хотел бы увидеть на шествиях по случаю освобождения Италии украинские флаги, заявив, что украинцы "тоже борются за свободу".
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"Уж кому как не главе итальянского внешнеполитического ведомства следовало бы знать, что адепты нынешнего киевского режима, пришедшие к власти в 2014 году в результате кровавого госпереворота, выступают идейными наследниками и политическими последователями лидера националистического движения Степана Бандеры и его приспешников, сотрудничавших с гитлеровцами в годы Второй мировой войны", - заявили в посольстве.
Дипмиссия подчеркнула, что "от рук бандеровцев погибли сотни тысяч русских, украинцев, евреев, поляков, а их зверства, которые до сих пор помнят жители Восточной Европы, превосходили по жестокости и дикости преступления даже самых бесчеловечных германских палачей".
"Было бы неплохо, если бы в МИД Италии, наконец, обратили внимание на нынешнюю деятельность этих так называемых "борцов за свободу", которые в худших традициях бандеровщины уже совершили десятки террористических актов в своей стране и продолжают сеять террор на территории России, в том числе против философов, писателей, журналистов, политиков и ни в чем не повинных мирных граждан", - говорится в заявлении посольства, которое также призвало Рим "открыть глаза также на то, что вытворяют украинские националисты и на территории самой Италии".
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