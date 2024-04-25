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В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, есть раненые
В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, есть раненые - РИА Новости, 25.04.2024
В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, есть раненые
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что украинский дрон атаковал пассажирский автобус в селе Курковичи Стародубского... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:21
2024-04-25T18:21
2024-04-25T18:26
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
украина
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что украинский дрон атаковал пассажирский автобус в селе Курковичи Стародубского муниципального округа, пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребенок 14 лет."Украинские террористы совершили атаку с помощью дрона-камикадзе по мирным гражданам в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых один ребенок 14 лет. В настоящее время они все доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.Губернатор также отметил, что всем пострадавшим будет выплачена материальная помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, украина, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия, Александр Богомаз
В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, есть раненые
Богомаз: в Брянской области дрон атаковал автобус, ранены 3 взрослых и подросток