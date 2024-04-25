https://ria.ru/20240425/avtobus-1942335721.html

В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, есть раненые

В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, есть раненые - РИА Новости, 25.04.2024

В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, есть раненые

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что украинский дрон атаковал пассажирский автобус в селе Курковичи Стародубского... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:21

2024-04-25T18:21

2024-04-25T18:26

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

украина

происшествия

александр богомаз

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что украинский дрон атаковал пассажирский автобус в селе Курковичи Стародубского муниципального округа, пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребенок 14 лет."Украинские террористы совершили атаку с помощью дрона-камикадзе по мирным гражданам в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых один ребенок 14 лет. В настоящее время они все доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.Губернатор также отметил, что всем пострадавшим будет выплачена материальная помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

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украина

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Наталья Макарова

брянская область, вооруженные силы украины, украина, происшествия, александр богомаз