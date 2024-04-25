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В Тульской области автобус опрокинулся на бок - РИА Новости, 25.04.2024
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14:00 25.04.2024 (обновлено: 15:58 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/avtobus-1942262892.html
В Тульской области автобус опрокинулся на бок
В Тульской области автобус опрокинулся на бок - РИА Новости, 25.04.2024
В Тульской области автобус опрокинулся на бок
Автобус опрокинулся на бок в Тульской области, пострадали четверо пассажиров, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:00
2024-04-25T15:58
происшествия
авто
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Автобус опрокинулся на бок в Тульской области, пострадали четверо пассажиров, сообщила прокуратура региона. По предварительным данным, утром в четверг на 75-м километре трассы "Тула – Белёв" водитель автобуса, принадлежащего ООО "Прогресс-Авто", "не справился с управлением и допустил съезд автобуса на обочину встречной полосы движения с последующим опрокидыванием на бок". "В результате ДТП четыре пассажира получили различные травмы", - говорится в сообщении. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находится на контроле в прокуратуре района. Также прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства при организации перевозки пассажиров, отмечается в сообщении.По данным регионального управления ГИБДД, в автобусе находились девять пассажиров."В результате ДТП пострадали четыре пассажира и водитель. Из которых три пассажира (женщины 1981, 1959, 1954 годов рождения) госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Водитель и один пассажир после оказания медицинской помощи отпущены", - проинформировало управление.
https://ria.ru/20231223/avtobus-1917669761.html
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происшествия, авто, тульская область
Происшествия, Авто, Тульская область
В Тульской области автобус опрокинулся на бок

В Тульской области автобус опрокинулся на бок, пострадали четыре человека

© Фото : Прокуратура Тульской области/TelegramАвтобус опрокинулся на бок на 75-м километре трассы "Тула – Белёв" в Тульской области
Автобус опрокинулся на бок на 75-м километре трассы Тула – Белёв в Тульской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Прокуратура Тульской области/Telegram
Автобус опрокинулся на бок на 75-м километре трассы "Тула – Белёв" в Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Автобус опрокинулся на бок в Тульской области, пострадали четверо пассажиров, сообщила прокуратура региона.
По предварительным данным, утром в четверг на 75-м километре трассы "Тула – Белёв" водитель автобуса, принадлежащего ООО "Прогресс-Авто", "не справился с управлением и допустил съезд автобуса на обочину встречной полосы движения с последующим опрокидыванием на бок".
«
"В результате ДТП четыре пассажира получили различные травмы", - говорится в сообщении.
Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находится на контроле в прокуратуре района. Также прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства при организации перевозки пассажиров, отмечается в сообщении.
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По данным регионального управления ГИБДД, в автобусе находились девять пассажиров.
"В результате ДТП пострадали четыре пассажира и водитель. Из которых три пассажира (женщины 1981, 1959, 1954 годов рождения) госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Водитель и один пассажир после оказания медицинской помощи отпущены", - проинформировало управление.
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ПроисшествияАвтоТульская область
 
 
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