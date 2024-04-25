Сына экс-президента Армении задержали на акции протеста
Сын экс-президента Армении Кочаряна сообщил о задержании на акции протеста
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСын экс-президента Армении Роберта Кочаряна и депутат армянского парламента Левон Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна и депутат армянского парламента Левон Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна и депутат армянского парламента Левон Кочарян сообщил в Telegram-канале о своем задержании на акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном.
"Нахожусь в отделе полиции города Веди (Араратской области, в 50 километрах от Еревана - ред.)", - написал Кочарян. По его словам, вместе с ним в отделе полиции находятся еще пять человек.
Полиция в Ереване и регионах Армении в четверг проводит задержания участников акций протеста, выступающих против процесса делимитации границы с Азербайджаном.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
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21 апреля, 21:59