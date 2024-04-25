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Сына экс-президента Армении задержали на акции протеста - РИА Новости, 25.04.2024
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15:57 25.04.2024 (обновлено: 16:04 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/armeniya-1942291098.html
Сына экс-президента Армении задержали на акции протеста
Сына экс-президента Армении задержали на акции протеста - РИА Новости, 25.04.2024
Сына экс-президента Армении задержали на акции протеста
Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна и депутат армянского парламента Левон Кочарян сообщил в Telegram-канале о своем задержании на акции протеста против... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:57
2024-04-25T16:04
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ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна и депутат армянского парламента Левон Кочарян сообщил в Telegram-канале о своем задержании на акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. "Нахожусь в отделе полиции города Веди (Араратской области, в 50 километрах от Еревана - ред.)", - написал Кочарян. По его словам, вместе с ним в отделе полиции находятся еще пять человек. Полиция в Ереване и регионах Армении в четверг проводит задержания участников акций протеста, выступающих против процесса делимитации границы с Азербайджаном. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240425/armeniya-1942256234.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, левон кочарян , роберт кочарян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Левон Кочарян , Роберт Кочарян, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Сына экс-президента Армении задержали на акции протеста

Сын экс-президента Армении Кочаряна сообщил о задержании на акции протеста

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСын экс-президента Армении Роберта Кочаряна и депутат армянского парламента Левон Кочарян
Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна и депутат армянского парламента Левон Кочарян - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна и депутат армянского парламента Левон Кочарян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна и депутат армянского парламента Левон Кочарян сообщил в Telegram-канале о своем задержании на акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном.
"Нахожусь в отделе полиции города Веди (Араратской области, в 50 километрах от Еревана - ред.)", - написал Кочарян. По его словам, вместе с ним в отделе полиции находятся еще пять человек.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Армении - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Армении задержали участников акций против делимитации границы
Вчера, 13:27
Полиция в Ереване и регионах Армении в четверг проводит задержания участников акций протеста, выступающих против процесса делимитации границы с Азербайджаном.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
Жители Тавушского района Армении на участке трассы М6 Воскепар-Киранц - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы
21 апреля, 21:59
 
В миреАрменияАзербайджанЕреванЛевон КочарянРоберт КочарянУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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