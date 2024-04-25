https://ria.ru/20240425/armeniya-1942291098.html

Сына экс-президента Армении задержали на акции протеста

Сына экс-президента Армении задержали на акции протеста - РИА Новости, 25.04.2024

Сына экс-президента Армении задержали на акции протеста

Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна и депутат армянского парламента Левон Кочарян сообщил в Telegram-канале о своем задержании на акции протеста против... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:57

2024-04-25T15:57

2024-04-25T16:04

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роберт кочарян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна и депутат армянского парламента Левон Кочарян сообщил в Telegram-канале о своем задержании на акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. "Нахожусь в отделе полиции города Веди (Араратской области, в 50 километрах от Еревана - ред.)", - написал Кочарян. По его словам, вместе с ним в отделе полиции находятся еще пять человек. Полиция в Ереване и регионах Армении в четверг проводит задержания участников акций протеста, выступающих против процесса делимитации границы с Азербайджаном. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.

https://ria.ru/20240425/armeniya-1942256234.html

https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, ереван, левон кочарян , роберт кочарян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе