В Армении задержали участников акций против делимитации границы
Полиция в Армении начала задерживать участников акций против делимитации границы
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Полиция в Ереване и регионах Армении начала задерживать участников акций протеста, выступающих против процесса делимитации границы с Азербайджаном, передают армянские СМИ.
В частности, по данным онлайн-издания news.am, полицейские задержали протестующих, заблокировавших участок автодороги в Иран. Полиция разблокирует также автодорогу в Тавушской области. По данным онлайн-ресурса aysor.am, есть также задержанные среди протестующих у здания МВД Армении в Ереване.
В минувшую пятницу в МИД Армении сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
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21 апреля, 21:59