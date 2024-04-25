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В Армении задержали участников акций против делимитации границы - РИА Новости, 25.04.2024
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13:27 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/armeniya-1942256234.html
В Армении задержали участников акций против делимитации границы
В Армении задержали участников акций против делимитации границы - РИА Новости, 25.04.2024
В Армении задержали участников акций против делимитации границы
Полиция в Ереване и регионах Армении начала задерживать участников акций протеста, выступающих против процесса делимитации границы с Азербайджаном, передают... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:27
2024-04-25T13:27
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ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Полиция в Ереване и регионах Армении начала задерживать участников акций протеста, выступающих против процесса делимитации границы с Азербайджаном, передают армянские СМИ. В частности, по данным онлайн-издания news.am, полицейские задержали протестующих, заблокировавших участок автодороги в Иран. Полиция разблокирует также автодорогу в Тавушской области. По данным онлайн-ресурса aysor.am, есть также задержанные среди протестующих у здания МВД Армении в Ереване. В минувшую пятницу в МИД Армении сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240422/armeniya-1941457272.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Армении задержали участников акций против делимитации границы

Полиция в Армении начала задерживать участников акций против делимитации границы

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Армении
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Армении - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Полиция в Ереване и регионах Армении начала задерживать участников акций протеста, выступающих против процесса делимитации границы с Азербайджаном, передают армянские СМИ.
В частности, по данным онлайн-издания news.am, полицейские задержали протестующих, заблокировавших участок автодороги в Иран. Полиция разблокирует также автодорогу в Тавушской области. По данным онлайн-ресурса aysor.am, есть также задержанные среди протестующих у здания МВД Армении в Ереване.
Жители приграничных сел Тавушской области на второй день блокировки дороги Киранц — Воскепар. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Армении потребовали прекратить разминирование на границе с Азербайджаном
22 апреля, 11:05
В минувшую пятницу в МИД Армении сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
Жители Тавушского района Армении на участке трассы М6 Воскепар-Киранц - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы
21 апреля, 21:59
 
В миреАрменияАзербайджанЕреванУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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