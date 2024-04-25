https://ria.ru/20240425/armeniya-1942256234.html

В Армении задержали участников акций против делимитации границы

В Армении задержали участников акций против делимитации границы - РИА Новости, 25.04.2024

В Армении задержали участников акций против делимитации границы

Полиция в Ереване и регионах Армении начала задерживать участников акций протеста, выступающих против процесса делимитации границы с Азербайджаном, передают... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:27

2024-04-25T13:27

2024-04-25T13:27

в мире

армения

азербайджан

ереван

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789192261_0:0:2658:1496_1920x0_80_0_0_047fbbed5acf8783d25e825896a638d0.jpg

ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Полиция в Ереване и регионах Армении начала задерживать участников акций протеста, выступающих против процесса делимитации границы с Азербайджаном, передают армянские СМИ. В частности, по данным онлайн-издания news.am, полицейские задержали протестующих, заблокировавших участок автодороги в Иран. Полиция разблокирует также автодорогу в Тавушской области. По данным онлайн-ресурса aysor.am, есть также задержанные среди протестующих у здания МВД Армении в Ереване. В минувшую пятницу в МИД Армении сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.

https://ria.ru/20240422/armeniya-1941457272.html

https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html

армения

азербайджан

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, ереван, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе