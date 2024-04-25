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В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Гюмри - РИА Новости, 25.04.2024
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10:52 25.04.2024 (обновлено: 12:06 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/armeniya-1942215026.html
В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Гюмри
В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Гюмри - РИА Новости, 25.04.2024
В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Гюмри
Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли ведущий в Грузию участок автодороги Ереван — Гюмри, сообщила депутат... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:52
2024-04-25T12:06
в мире
армения
гюмри
ереван
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942225175_0:959:1200:1634_1920x0_80_0_0_be320bbc403ea44f3e57467033e99559.jpg
ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли ведущий в Грузию участок автодороги Ереван — Гюмри, сообщила депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян в Facebook*.&quot;Похоже, протест наконец-то вышел за пределы Тавушской области. Сейчас граждане перекрыли дорогу Ереван — Гюмри на перекрестке Ороми в Ширакской области в знак поддержки соотечественников, поднявших справедливый протест в Тавуше. Эта дорога также является частью альтернативной межгосударственной трассы Армения — Грузия. На участке Киранца уже несколько дней закрыта главная дорога&quot;, — написала она.Она отметила, что с гражданами находится депутат парламента Мгер Мелконян.Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.В пятницу в МИД Армении сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана заявили, что Ереван должен незамедлительно передать республике четыре неэксклавных села. В Баку также подчеркнули, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел — Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки".Премьер Армении Никол Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи нескольких населенных пунктов. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, политик подчеркнул, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче территорий, то начнется война.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html
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в мире, армения, гюмри, ереван, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Гюмри, Ереван, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Гюмри

В Армении протестующие против делимитации границы перекрыли дорогу

© Фото : соцсетиСотрудники полиции и протестующие на автодороге Ереван — Гюмри в Армении
Сотрудники полиции и протестующие на автодороге Ереван — Гюмри в Армении - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : соцсети
Сотрудники полиции и протестующие на автодороге Ереван — Гюмри в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном граждане Армении перекрыли ведущий в Грузию участок автодороги Ереван — Гюмри, сообщила депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян в Facebook*.
«

"Похоже, протест наконец-то вышел за пределы Тавушской области. Сейчас граждане перекрыли дорогу Ереван — Гюмри на перекрестке Ороми в Ширакской области в знак поддержки соотечественников, поднявших справедливый протест в Тавуше. Эта дорога также является частью альтернативной межгосударственной трассы Армения — Грузия. На участке Киранца уже несколько дней закрыта главная дорога", — написала она.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением
20 апреля, 14:34
Она отметила, что с гражданами находится депутат парламента Мгер Мелконян.
Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
В пятницу в МИД Армении сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
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Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана заявили, что Ереван должен незамедлительно передать республике четыре неэксклавных села. В Баку также подчеркнули, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел — Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки".
Премьер Армении Никол Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи нескольких населенных пунктов. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, политик подчеркнул, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче территорий, то начнется война.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Первый пограничный столб, установленный в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
На границе Азербайджана и Армении установили первый пограничный столб
23 апреля, 15:16
 
В миреАрменияГюмриЕреванУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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