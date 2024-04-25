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"ФосАгро" расширит поставки фтористого алюминия "Русалу"

"ФосАгро" расширит поставки фтористого алюминия "Русалу" - РИА Новости, 25.04.2024

"ФосАгро" расширит поставки фтористого алюминия "Русалу"

Группа "ФосАгро" и "Русал" в четверг подписали соглашение о продлении долгосрочного партнерства по поставкам фтористого алюминия до 2044 года и увеличении... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T20:09

2024-04-25T20:09

2024-04-25T21:22

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апатит

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Группа "ФосАгро" и "Русал" в четверг подписали соглашение о продлении долгосрочного партнерства по поставкам фтористого алюминия до 2044 года и увеличении объемов поставок продукции с текущих 75 тысяч тонн до 96 тысяч тонн в год, сообщается в совместном пресс-релизе "ФосАгро" и "Русала". "Поставки фтористого алюминия производства АО "Апатит" (Группа "ФосАгро"), который применяется в качестве компонента электролита при производстве алюминия, будут увеличены уже с середины 2026 года. Для этого "ФосАгро" проведет очередной этап модернизации и расширения производства фтористого алюминия на Череповецком химическом комплексе. Планируемый объем инвестиций превысит 4,5 миллиарда рублей. "Русал" обеспечит возврат инвестиций в виде инвестиционной составляющей в цене фтористого алюминия и тем самым гарантирует успешную реализацию инвестиционного проекта", - говорится в сообщении. Ранее компания уже инвестировала в проект модернизации и расширения данного производства 6 миллиардов рублей. В компании отметили, что модернизация производства в Череповце имеет и важное природоохранное значение. Современное оборудование позволяет повысить степень очистки газов, минимизировать воздействие на окружающую среду. Основное сырье для выпуска фтористого алюминия – кремнефтористоводородная кислота, являющаяся побочным продуктом производства экстракционной фосфорной кислоты на Череповецком комплексе, в Балаковском и Волховском филиалах АО "Апатит". При переработке КФВК в востребованный продукт утилизируется фтор, извлекаемый из апатитового концентрата. Как подчеркнул на церемонии генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников, долгосрочное сотрудничество с "Русалом" создает новые рабочие места и позволяет увеличивать полноту и комплексность использования полезных компонентов минерального сырья. "Помимо вклада в циркулярную экономику, развитие производства фтористого алюминия в Череповце, мощности по выпуску которого к середине 2026 года увеличатся более чем в 3,5 раза, позволит локализовать в нашей стране производство фторида алюминия на 100% от существующей потребности", - сообщил он. Генеральный директор "Русала" Евгений Никитин подчеркнул, что "новое соглашение вносит серьезный вклад в обеспечение сырьевой безопасности "Русала", за долгие годы совместной работы "ФосАгро" подтвердил свой статус надежного и ответственного поставщика".

https://ria.ru/20240215/fosagro-1927663217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, русал, апатит, череповец, россия