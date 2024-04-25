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В США раскрыли, что случится после конфискации российских активов - РИА Новости, 25.04.2024
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10:32 25.04.2024 (обновлено: 15:50 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/aktivy-1942210684.html
В США раскрыли, что случится после конфискации российских активов
В США раскрыли, что случится после конфискации российских активов - РИА Новости, 25.04.2024
В США раскрыли, что случится после конфискации российских активов
Возможная конфискация российских активов в США может привести к дедолларизации, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудника Корнелльского... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:32
2024-04-25T15:50
экономика
сша
китай
россия
александр панкин
корнелльский университет
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Возможная конфискация российских активов в США может привести к дедолларизации, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудника Корнелльского университета, ранее работавшего в Международном валютном фонде, Эсвара Прасада."Усиленное превращение США своей валюты в оружие путем захвата долларовых резервов, несомненно, заставит соперников США задуматься о дедолларизации", —отметил он.Кроме того, по оценкам аналитиков JPMorgan, Китай может ускорить этот процесс, говорится в материале. Отмечается, что в настоящее время порядка 70 процентов платежей в процессе международной торговли КНР производится в долларах.Палата представителей конгресса США на прошлой неделе большинством голосов приняла законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения.Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва использует все механизмы и инструменты для ответа на конфискацию активов, если Запад пойдет на такой шаг.
https://ria.ru/20240422/aktivy-1941418802.html
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экономика, сша, китай, россия, александр панкин, корнелльский университет, санкции в отношении россии
Экономика, США, Китай, Россия, Александр Панкин, Корнелльский университет, Санкции в отношении России
В США раскрыли, что случится после конфискации российских активов

Bloomberg: конфискация российских активов в США повышает риск дедолларизации

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКупюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Возможная конфискация российских активов в США может привести к дедолларизации, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудника Корнелльского университета, ранее работавшего в Международном валютном фонде, Эсвара Прасада.
"Усиленное превращение США своей валюты в оружие путем захвата долларовых резервов, несомненно, заставит соперников США задуматься о дедолларизации", —отметил он.
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Кроме того, по оценкам аналитиков JPMorgan, Китай может ускорить этот процесс, говорится в материале. Отмечается, что в настоящее время порядка 70 процентов платежей в процессе международной торговли КНР производится в долларах.
Палата представителей конгресса США на прошлой неделе большинством голосов приняла законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения.
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва использует все механизмы и инструменты для ответа на конфискацию активов, если Запад пойдет на такой шаг.
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ЭкономикаСШАКитайРоссияАлександр ПанкинКорнелльский университетСанкции в отношении России
 
 
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