https://ria.ru/20240425/aktivy-1942210684.html

В США раскрыли, что случится после конфискации российских активов

В США раскрыли, что случится после конфискации российских активов - РИА Новости, 25.04.2024

В США раскрыли, что случится после конфискации российских активов

Возможная конфискация российских активов в США может привести к дедолларизации, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудника Корнелльского... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:32

2024-04-25T10:32

2024-04-25T15:50

экономика

сша

китай

россия

александр панкин

корнелльский университет

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Возможная конфискация российских активов в США может привести к дедолларизации, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудника Корнелльского университета, ранее работавшего в Международном валютном фонде, Эсвара Прасада."Усиленное превращение США своей валюты в оружие путем захвата долларовых резервов, несомненно, заставит соперников США задуматься о дедолларизации", —отметил он.Кроме того, по оценкам аналитиков JPMorgan, Китай может ускорить этот процесс, говорится в материале. Отмечается, что в настоящее время порядка 70 процентов платежей в процессе международной торговли КНР производится в долларах.Палата представителей конгресса США на прошлой неделе большинством голосов приняла законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения.Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва использует все механизмы и инструменты для ответа на конфискацию активов, если Запад пойдет на такой шаг.

https://ria.ru/20240422/aktivy-1941418802.html

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сша

китай

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экономика, сша, китай, россия, александр панкин, корнелльский университет, санкции в отношении россии