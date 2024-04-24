https://ria.ru/20240424/zhkkh-1942107541.html

Программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей Подмосковья за пять лет

Программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей Подмосковья за пять лет - РИА Новости, 24.04.2024

Программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей Подмосковья за пять лет

Масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья за пять лет, в этом году планируют привести в порядок 36 котельных и центральных РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:47

2024-04-24T17:47

2024-04-24T17:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155704/43/1557044398_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_21f9d61affc8e5a8a9df790776d59d39.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья за пять лет, в этом году планируют привести в порядок 36 котельных и центральных тепловых пунктов, а также 189 километров сетей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "За пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей Подмосковья... Программа модернизации ЖКХ, которая реализуется в Подмосковье, является самой большой в стране. Профильные ведомства вместе с экспертами, ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями обследовали объекты теплоснабжения в каждом муниципалитете. Это позволило выявить те, где прежде всего необходим ремонт, новые мощности. Только в этом году в регионе планируют привести в порядок 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 километров сетей - по региональной программе", - говорится в сообщении. Кроме того, еще девять котельных и четыре километра сетей модернизируют с привлечением средств Фонда национального благосостояния, а также 74 котельных/ЦТП и четыре километра теплосетей модернизируют в рамках концессий. Отмечается, что все работы должны выполнить до начала нового отопительного сезона. "В мае-июне теплоэнергетики выполнят опрессовку сетей, по результатам которой будет понятно, какие еще участки в первоочередном порядке включат в программу капремонта на 2024 год", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240422/pereselenie-1941586410.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх