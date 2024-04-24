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Программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей Подмосковья за пять лет - РИА Новости, 24.04.2024
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Новости Подмосковья
 
17:47 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/zhkkh-1942107541.html
Программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей Подмосковья за пять лет
Программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей Подмосковья за пять лет - РИА Новости, 24.04.2024
Программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей Подмосковья за пять лет
Масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья за пять лет, в этом году планируют привести в порядок 36 котельных и центральных РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:47
2024-04-24T17:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья за пять лет, в этом году планируют привести в порядок 36 котельных и центральных тепловых пунктов, а также 189 километров сетей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "За пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей Подмосковья... Программа модернизации ЖКХ, которая реализуется в Подмосковье, является самой большой в стране. Профильные ведомства вместе с экспертами, ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями обследовали объекты теплоснабжения в каждом муниципалитете. Это позволило выявить те, где прежде всего необходим ремонт, новые мощности. Только в этом году в регионе планируют привести в порядок 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 километров сетей - по региональной программе", - говорится в сообщении. Кроме того, еще девять котельных и четыре километра сетей модернизируют с привлечением средств Фонда национального благосостояния, а также 74 котельных/ЦТП и четыре километра теплосетей модернизируют в рамках концессий. Отмечается, что все работы должны выполнить до начала нового отопительного сезона. "В мае-июне теплоэнергетики выполнят опрессовку сетей, по результатам которой будет понятно, какие еще участки в первоочередном порядке включат в программу капремонта на 2024 год", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ

Программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей Подмосковья за пять лет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКотельная
Котельная - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Котельная
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья за пять лет, в этом году планируют привести в порядок 36 котельных и центральных тепловых пунктов, а также 189 километров сетей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"За пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей Подмосковья... Программа модернизации ЖКХ, которая реализуется в Подмосковье, является самой большой в стране. Профильные ведомства вместе с экспертами, ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями обследовали объекты теплоснабжения в каждом муниципалитете. Это позволило выявить те, где прежде всего необходим ремонт, новые мощности. Только в этом году в регионе планируют привести в порядок 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 километров сетей - по региональной программе", - говорится в сообщении.
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Кроме того, еще девять котельных и четыре километра сетей модернизируют с привлечением средств Фонда национального благосостояния, а также 74 котельных/ЦТП и четыре километра теплосетей модернизируют в рамках концессий. Отмечается, что все работы должны выполнить до начала нового отопительного сезона.
"В мае-июне теплоэнергетики выполнят опрессовку сетей, по результатам которой будет понятно, какие еще участки в первоочередном порядке включат в программу капремонта на 2024 год", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
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