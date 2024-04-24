https://ria.ru/20240424/zhile-1942034273.html

В Карелии прирост ввода жилья составил 40% за 6 лет

В Карелии прирост ввода жилья составил 40% за 6 лет - РИА Новости, 24.04.2024

В Карелии прирост ввода жилья составил 40% за 6 лет

С 2017 по 2023 год в Карелии прирост ввода в эксплуатацию жилой недвижимости составил 40,5%, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:35

2024-04-24T14:35

2024-04-24T15:01

республика карелия

артур парфенчиков

костомукша

петрозаводск

жилье

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С 2017 по 2023 год в Карелии прирост ввода в эксплуатацию жилой недвижимости составил 40,5%, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. Заявление прозвучало в среду во время его выступления с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного Собрания республики. В пресс-службе правительства региона уточнили, что за прошлый год показатель плана по вводу жилья выполнен на 105%. А за последние три года в регионе введено в эксплуатацию 947 тысяч квадратных метров жилья. Исходя из средней обеспеченности жильем, это значит, что жилищные условия улучшили почти 29 тысяч жителей республики. "Расселено более 8 тысяч человек. До 2030 года предстоит переселить 55 тысяч человек из 4201 аварийного дома общей площадью более 1 миллиона квадратных метров. Новая программа расселения – на порядок более сложная и объемная. Тем не менее, с учетом приоритетности этой задачи, обозначенной в февральском послании президента, уверен, мы с ней справимся", - цитирует пресс-служба Парфенчикова. Кроме того, правительство успешно реализует проекты комплексного развития территорий (КРТ). Так, в прошлом году в рамках подготовки к КРТ за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов реализован масштабный проект по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения микрорайона Октябрьский в Петрозаводске. Объем его финансирования – более 1,2 миллиарда рублей. Также глава региона подчеркнул, что развитию строительной отрасли республики помогает президентский национальный проект "Жилье и городская среда". Например, по программе "Стимул", которая входит в этот нацпроект и предполагает субсидирование строительства инфраструктуры в развивающихся районах, в 2023 году также были введены в эксплуатацию два крупных объекта. Это расширенный участок Лососинского шоссе от улицы Попова до второго транспортного полукольца в районе "Древлянка II" и городская магистраль в Костомукше с сопутствующей инфраструктурой - сетями водоснабжения и водоотведения, ливневой канализацией и уличным освещением. Обе дороги создают условия для дальнейшего строительства в новых районах. "В перспективе – строительство еще одной магистрали в Костомукше, вблизи которой расположены 116 участков многодетных семей", - подчеркнул Парфенчиков.

https://realty.ria.ru/20240416/minstroy-1940442626.html

республика карелия

костомукша

петрозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика карелия, артур парфенчиков, костомукша, петрозаводск, жилье