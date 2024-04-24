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В Карелии прирост ввода жилья составил 40% за 6 лет - РИА Новости, 24.04.2024
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14:35 24.04.2024 (обновлено: 15:01 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/zhile-1942034273.html
В Карелии прирост ввода жилья составил 40% за 6 лет
В Карелии прирост ввода жилья составил 40% за 6 лет - РИА Новости, 24.04.2024
В Карелии прирост ввода жилья составил 40% за 6 лет
С 2017 по 2023 год в Карелии прирост ввода в эксплуатацию жилой недвижимости составил 40,5%, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:35
2024-04-24T15:01
республика карелия
артур парфенчиков
костомукша
петрозаводск
жилье
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С 2017 по 2023 год в Карелии прирост ввода в эксплуатацию жилой недвижимости составил 40,5%, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. Заявление прозвучало в среду во время его выступления с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного Собрания республики. В пресс-службе правительства региона уточнили, что за прошлый год показатель плана по вводу жилья выполнен на 105%. А за последние три года в регионе введено в эксплуатацию 947 тысяч квадратных метров жилья. Исходя из средней обеспеченности жильем, это значит, что жилищные условия улучшили почти 29 тысяч жителей республики. "Расселено более 8 тысяч человек. До 2030 года предстоит переселить 55 тысяч человек из 4201 аварийного дома общей площадью более 1 миллиона квадратных метров. Новая программа расселения – на порядок более сложная и объемная. Тем не менее, с учетом приоритетности этой задачи, обозначенной в февральском послании президента, уверен, мы с ней справимся", - цитирует пресс-служба Парфенчикова. Кроме того, правительство успешно реализует проекты комплексного развития территорий (КРТ). Так, в прошлом году в рамках подготовки к КРТ за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов реализован масштабный проект по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения микрорайона Октябрьский в Петрозаводске. Объем его финансирования – более 1,2 миллиарда рублей. Также глава региона подчеркнул, что развитию строительной отрасли республики помогает президентский национальный проект "Жилье и городская среда". Например, по программе "Стимул", которая входит в этот нацпроект и предполагает субсидирование строительства инфраструктуры в развивающихся районах, в 2023 году также были введены в эксплуатацию два крупных объекта. Это расширенный участок Лососинского шоссе от улицы Попова до второго транспортного полукольца в районе "Древлянка II" и городская магистраль в Костомукше с сопутствующей инфраструктурой - сетями водоснабжения и водоотведения, ливневой канализацией и уличным освещением. Обе дороги создают условия для дальнейшего строительства в новых районах. "В перспективе – строительство еще одной магистрали в Костомукше, вблизи которой расположены 116 участков многодетных семей", - подчеркнул Парфенчиков.
https://realty.ria.ru/20240416/minstroy-1940442626.html
республика карелия
костомукша
петрозаводск
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республика карелия, артур парфенчиков, костомукша, петрозаводск, жилье
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Костомукша, Петрозаводск, Жилье

В Карелии прирост ввода жилья составил 40% за 6 лет

© Фото : правительство Республики КарелияГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : правительство Республики Карелия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С 2017 по 2023 год в Карелии прирост ввода в эксплуатацию жилой недвижимости составил 40,5%, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Заявление прозвучало в среду во время его выступления с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного Собрания республики.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что за прошлый год показатель плана по вводу жилья выполнен на 105%. А за последние три года в регионе введено в эксплуатацию 947 тысяч квадратных метров жилья. Исходя из средней обеспеченности жильем, это значит, что жилищные условия улучшили почти 29 тысяч жителей республики.
«
"Расселено более 8 тысяч человек. До 2030 года предстоит переселить 55 тысяч человек из 4201 аварийного дома общей площадью более 1 миллиона квадратных метров. Новая программа расселения – на порядок более сложная и объемная. Тем не менее, с учетом приоритетности этой задачи, обозначенной в февральском послании президента, уверен, мы с ней справимся", - цитирует пресс-служба Парфенчикова.
Кроме того, правительство успешно реализует проекты комплексного развития территорий (КРТ). Так, в прошлом году в рамках подготовки к КРТ за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов реализован масштабный проект по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения микрорайона Октябрьский в Петрозаводске. Объем его финансирования – более 1,2 миллиарда рублей.
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Также глава региона подчеркнул, что развитию строительной отрасли республики помогает президентский национальный проект "Жилье и городская среда". Например, по программе "Стимул", которая входит в этот нацпроект и предполагает субсидирование строительства инфраструктуры в развивающихся районах, в 2023 году также были введены в эксплуатацию два крупных объекта. Это расширенный участок Лососинского шоссе от улицы Попова до второго транспортного полукольца в районе "Древлянка II" и городская магистраль в Костомукше с сопутствующей инфраструктурой - сетями водоснабжения и водоотведения, ливневой канализацией и уличным освещением. Обе дороги создают условия для дальнейшего строительства в новых районах.
"В перспективе – строительство еще одной магистрали в Костомукше, вблизи которой расположены 116 участков многодетных семей", - подчеркнул Парфенчиков.
 
Республика КарелияАртур ПарфенчиковКостомукшаПетрозаводскЖилье
 
 
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