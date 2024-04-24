https://ria.ru/20240424/zemletryasenie-1942039812.html

Рядом с Токио произошло землетрясение

Рядом с Токио произошло землетрясение - РИА Новости, 24.04.2024

Рядом с Токио произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Ибараки недалеко от Токио, сообщило главное метеорологическое агентство Японии. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:51

2024-04-24T14:51

2024-04-24T15:06

токио

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япония

ибараки

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ТОКИО, 24 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Ибараки недалеко от Токио, сообщило главное метеорологическое агентство Японии.Очаг залегал на глубине 60 километров, эпицентр находился в северной части префектуры.Максимальная сила толчков по семибалльной шкале, принятой в Японии, составила 4 балла.Информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20240423/zemletryaseniya-1941679647.html

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ибараки

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токио, в мире, япония, ибараки