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Рядом с Токио произошло землетрясение - РИА Новости, 24.04.2024
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14:51 24.04.2024 (обновлено: 15:06 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/zemletryasenie-1942039812.html
Рядом с Токио произошло землетрясение
Рядом с Токио произошло землетрясение - РИА Новости, 24.04.2024
Рядом с Токио произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Ибараки недалеко от Токио, сообщило главное метеорологическое агентство Японии. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:51
2024-04-24T15:06
токио
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япония
ибараки
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ТОКИО, 24 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Ибараки недалеко от Токио, сообщило главное метеорологическое агентство Японии.Очаг залегал на глубине 60 километров, эпицентр находился в северной части префектуры.Максимальная сила толчков по семибалльной шкале, принятой в Японии, составила 4 балла.Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20240423/zemletryaseniya-1941679647.html
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токио, в мире, япония, ибараки
Токио, В мире, Япония, Ибараки
Рядом с Токио произошло землетрясение

В префектуре Ибараки недалеко от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,0

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Ибараки недалеко от Токио, сообщило главное метеорологическое агентство Японии.
Очаг залегал на глубине 60 километров, эпицентр находился в северной части префектуры.
Максимальная сила толчков по семибалльной шкале, принятой в Японии, составила 4 балла.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Последствия землетрясения в городе Хуалянь на острове Тайвань. 23 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
У побережья Тайваня зафиксировали почти 250 землетрясений за сутки
23 апреля, 08:48
 
ТокиоВ миреЯпонияИбараки
 
 
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