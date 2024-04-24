https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942085842.html

Город окружат. В США обратились к Зеленскому из-за его плана против России

Город окружат. В США обратились к Зеленскому из-за его плана против России - РИА Новости, 24.04.2024

Город окружат. В США обратились к Зеленскому из-за его плана против России

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom обратился к президенту Украины Владимиру Зеленского после его слов о возможности... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:48

2024-04-24T16:48

2024-04-24T16:49

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom обратился к президенту Украины Владимиру Зеленского после его слов о возможности противостоять российской армии.Глава киевского режима утверждает, что ВСУ смогут удержать Часов Яр и дать отпор наступлению российских войск, если им вовремя передадут западное оружие."Они (российские войска. — Прим. ред.) возьмут его (Часов Яр. — Прим. ред.) тогда, когда потребуется. Зеленский, это уже происходит. <…> русские уже объявили, что они создали две новые общевойсковые армии", — отметил он.По словам бывшего военного, российской армии потенциально хватит мощи, чтобы окружить Харьков, обеспечить безопасность на всей оставшейся территории Донбасса, Запорожья и Херсона."У них будут также возможности, чтобы направиться в Одессу. <…> Они это сделают. Я не знаю, как Зеленский думает остановить это. Верит ли он, что ATACMS и артиллерийские боеприпасы остановят их? Это не так", — резюмировал Риттер.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240424/mwm-1942069302.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942056736.html

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