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Город окружат. В США обратились к Зеленскому из-за его плана против России - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 24.04.2024 (обновлено: 16:49 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942085842.html
Город окружат. В США обратились к Зеленскому из-за его плана против России
Город окружат. В США обратились к Зеленскому из-за его плана против России - РИА Новости, 24.04.2024
Город окружат. В США обратились к Зеленскому из-за его плана против России
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom обратился к президенту Украины Владимиру Зеленского после его слов о возможности... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:48
2024-04-24T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
часов яр
харьков
владимир зеленский
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom обратился к президенту Украины Владимиру Зеленского после его слов о возможности противостоять российской армии.Глава киевского режима утверждает, что ВСУ смогут удержать Часов Яр и дать отпор наступлению российских войск, если им вовремя передадут западное оружие."Они (российские войска. — Прим. ред.) возьмут его (Часов Яр. — Прим. ред.) тогда, когда потребуется. Зеленский, это уже происходит. &lt;…&gt; русские уже объявили, что они создали две новые общевойсковые армии", — отметил он.По словам бывшего военного, российской армии потенциально хватит мощи, чтобы окружить Харьков, обеспечить безопасность на всей оставшейся территории Донбасса, Запорожья и Херсона."У них будут также возможности, чтобы направиться в Одессу. &lt;…&gt; Они это сделают. Я не знаю, как Зеленский думает остановить это. Верит ли он, что ATACMS и артиллерийские боеприпасы остановят их? Это не так", — резюмировал Риттер.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240424/mwm-1942069302.html
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в мире, украина, часов яр, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, сергей шойгу, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Часов Яр, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Скотт Риттер
Город окружат. В США обратились к Зеленскому из-за его плана против России

Риттер: Зеленский не сможет остановить наступление российских войск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom обратился к президенту Украины Владимиру Зеленского после его слов о возможности противостоять российской армии.
Глава киевского режима утверждает, что ВСУ смогут удержать Часов Яр и дать отпор наступлению российских войск, если им вовремя передадут западное оружие.
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"Они (российские войска. — Прим. ред.) возьмут его (Часов Яр. — Прим. ред.) тогда, когда потребуется. Зеленский, это уже происходит. <…> русские уже объявили, что они создали две новые общевойсковые армии", — отметил он.

Из сборника Минобороны, выпущенного по итогам прошлого года, следует, что в России появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей. Первого декабря президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил на уровне 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

По словам бывшего военного, российской армии потенциально хватит мощи, чтобы окружить Харьков, обеспечить безопасность на всей оставшейся территории Донбасса, Запорожья и Херсона.
"У них будут также возможности, чтобы направиться в Одессу. <…> Они это сделают. Я не знаю, как Зеленский думает остановить это. Верит ли он, что ATACMS и артиллерийские боеприпасы остановят их? Это не так", — резюмировал Риттер.
Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧасов ЯрХарьковВладимир ЗеленскийВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуСкотт Риттер
 
 
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